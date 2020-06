20 dicas importantes para quem presta concurso público – Notícias Concursos

Conquistar estabilidade profissional e salários vantajosos é o que a maioria das pessoas deseja fazendo concurso público, mas passar não é uma tarefa muito fácil. É preciso dedicação, esforço e sacrifícios. Cada dica para encurtar esse caminho faz a diferença.

1) O momento é agora – A vida passa rápido e não temos tempo a perder. Temos que correr atrás dos nossos sonhos, pois se não fizermos isso, ninguém vai fazer por nós. Se você considera concurso como seu aniversário, que acontece todo ano, vai acabar vendo todos comemorando o sucesso profissional, menos você. Pare de se enganar! Não deixe para amanhã quando você pode passar hoje.

2) Faça do concurso um objetivo de vida – Se você quer passar em concurso, deve transformá-lo no seu maior objetivo neste momento e abrir mão de uma série de atividades. A preparação exige de você um pequeno egoísmo em relação ao mundo, pois ninguém fará a prova por você. Quando alcançar o sucesso, todos elogiarão sua dedicação e força de vontade. O importante, agora, é estudar.

3) Defina pequenas metas – As metas devem ser claras e mensuráveis; uma espécie de subdivisão do seu objetivo. Elas são mais específicas (como quantidade de horas de estudo ou de simulados realizados, por exemplo), guiam o caminho até o objetivo final e devem ser estabelecidas periodicamente (mensal, semanal ou até mesmo diariamente). Se você não se importar com as pequenas metas, será difícil alcançar o seu objetivo de maneira satisfatória.

4) O sacrifício é necessário – Abandone tudo o que lhe impossibilite de focar. Deixe as atividades extras para depois da prova. Até lá, se preocupe com uma meta: o concurso. Não considere o concurso como mais uma atividade; ele deve ser a única atividade extra, se você já tem uma rotina de trabalho. Esse é o sacrifício para a conquista do seu futuro.

5) Mantenha-se atualizado – Muitos concursos abordam a matéria de atualidades, inclusive como tema de redação. Esteja por dentro dos fatos econômicos e acontecimentos políticos e sociais recentes. O poder está nas mãos daqueles que detêm o conhecimento.

6) Saiba investir seu dinheiro – Não precisa comprar dezenas de livros e apostilas que estão à disposição no mercado. Não compre por ser barato. Compre por ser um material de qualidade, um que você entenda a didática para assimilar melhor o conteúdo, por ser atualizado e com professores de gabarito. Material não é custo, é investimento.

7) Otimize seu tempo – Cada minuto é precioso em uma preparação para concurso. Relaxar é preciso, mas da forma adequada. Prefira atividades leves, que distraiam a sua mente sem estressá-lo ou sujeitá-lo a esforços físicos exagerados, para depois não ficar cansado demais para estudar.

8) Não menospreze os outros candidatos – Às vezes, você pode achar que os candidatos ao seu redor não estão se dedicando e que o concurso será fácil. Não se iluda! Não pense que você é o único querendo passar em concurso. Estude, pois há muitos querendo o mesmo que você.

9) Tenha paciência – As coisas quase nunca acontecem na velocidade que desejamos. Enfrente com paciência as adversidades que surgirem. Aquele dia sem internet para estudar ou um atraso na entrega do curso podem servir para você focar em planejar seu estudo ou revisar o que já foi estudado. Procure administrar esses momentos da melhor maneira possível.

10) Fuja da televisão, mas não tanto – Cuidado! A TV não é tão amiga e pode tomar tempo demais. Basta começar a assistir com intuito de se distrair um pouco e você cai na armadilha “só mais esse programa”. Não se deixe levar e mantenha o foco. Mas já vimos que em período de preparação para concurso é preciso estar atualizado. Então, aproveite este tempo de distração para se manter informado. Disciplina é fundamental.

11) Organize seu tempo de estudo – Não comece estudando tudo de uma vez, vá com calma. Vá de maneira gradativa, aumentando o tempo de estudos aos poucos. Assim, o cérebro assimila melhor a matéria. Comece com uma meta alcançável e aos poucos aumente o tempo de estudo diário, organizando as matérias do edital, separando o material e deixando tudo organizado.

12) Programe-se em função do concurso – Não adie seus estudos devido a outras obrigações. O tempo planejado de estudo e as aulas são o que há de mais importante no momento. Comprometa-se com os horários do seu dia. Não abra exceções. Fuja das ideias de “só hoje” e “é só uma vez”. Esse esforço é o preço do sucesso. O seu dia e a sua rotina devem ser planejados para que você obtenha o máximo de tempo possível para estudar.

13) Distribua as matérias – Deve-se distribuir as matérias em função dos horários disponíveis a cada dia ou semana a fim de que todas as disciplinas sejam estudadas regularmente. Reserve mais tempo para as matérias com as quais você está menos familiarizado (seja pela extensão, pela dificuldade ou pelo caráter de novidade do conteúdo) para que o aprendizado seja “equalizado” em relação às outras.

14) Não se apresse – Estudar sempre que pode não significa ler o máximo de páginas que você consegue. Seja incansável, mas não apressado. Leia com calma, entenda os conceitos e o conteúdo, resolva as questões sobre cada tema e repita cada passo se achar necessário. Preocupe-se em assimilar as informações, não apenas em obtê-las. Seu objetivo é aprender, e não terminar o estudo. Leia com atenção, faça resumos e exercícios, sobretudo de concursos anteriores.

15) Tenha seu tempo sozinho – Os professores ensinam e ajudam, colegas podem tirar dúvidas, mas você precisa de um tempo para estudar sozinho. Há detalhes da matéria que necessitam de amadurecimento e só são de fato apreendidos a partir de uma análise individual.

16) Confie em si – Da mesma maneira que você não pode desprezar os concorrentes, não se ache incapaz. Mergulhe de cabeça e valorize sua capacidade, acredite no seu potencial.

17) Motivação alheia – Procure, nesta etapa de preparação, estar com pessoas com o mesmo objetivo que você; um servirá de apoio para o outro e poderão se reunir para trocar experiências e ajudar um ao outro na hora do estudo, dividindo os problemas, compartilhando o que há de bom e ruim nesta fase da vida.

18) Entenda a sua vocação – É importante conhecer sua vocação, aptidões naturais e interesses específicos para, assim, definir o concurso que irá prestar e qual carreira vai seguir. Além de seu aprendizado ser mais rápido, você terá mais chances de ser aprovado. Você evitará futuras frustrações e provavelmente se tornará um melhor profissional e mais adequado para o cargo escolhido.

19) Descubra seu caminho – Cada pessoa possui características diferentes que determinam quais os melhores meios para assimilar informações. Se você perceber que suas táticas de estudo estão falhando, tente outros métodos. Há pessoas que aprendem mais ouvindo, outras fazendo resumo, outras através de associações e algumas comparando situações opostas. Não existe um meio perfeito para todos. Encontre seu método e seu horário para otimizar o aprendizado.

20) Tenha disciplina – Procure fazer um planejamento de modo a obter um ritmo de estudo progressivo. Organize seu material e prepare-se para uma rotina bem marcada. Se o cansaço bater, resista. Valorize o seu dia e, acima de tudo, mantenha o ritmo.