20 Músicas para aumentar a concentração nos estudos – Notícias Concursos

Que a música é capaz de mudar o humor e o clima do ambiente todo mundo sabe, certo? Mas você sabia que existem músicas para aumentar a concentração de quem precisa estudar ou trabalhar?

Principalmente se esse estudo for para um concurso como o Enem ou vestibulares. Isso porque na hora da prova, o estudante vai ter que lidar com todos os tipos de barulhos no ambiente e é bom que não esteja acostumado a se concentrar somente no silêncio.

Quem defende essa teoria é Felipe Lima, especialista em memorização e autor do livro Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos.

Mas segundo o especialista, essa não é a única razão pela qual temos benefícios ao escutar música para aumentar a concentração.

“Estudar ouvindo música traz benefícios excelentes para a modulação da frequência mental e o estímulo da concentração”, diz o autor.

Escolha do repertório

Para a escolha das músicas, deve se levar em conta o gosto pessoal do estudante. Além disso, deve-se observar outros fatores:

Volume da música

Segundo o autor, o ideal é que a música seja tocada em volume superbaixo, praticamente inaudível. Mas há quem prefira estudar com volumes bem altos e isso ajude para aumentar a concentração nos estudos. Varia muito de cada pessoa. Deve-se experimentar para ver o que mais funciona para você.

Se a música for usada para um trabalho que exija um pouco mais de ânimo, uma música animada, alegre, de volume mais alto, pode fazer muita diferença.

Na verdade, tudo depende da matéria que será estudada ou o tipo de trabalho a ser realizado.

Letras

Para que a sua concentração não seja atrapalhada, o ideal é que as músicas sejam somente instrumentais.

Às vezes uma música com letras, principalmente se nos for familiar, pode atrapalhar um momento de concentração. Dessa maneira, músicas estrangeiras, com letras em idiomas que não dominamos pode funcionar da mesma maneira.

Como a música pode aumentar a concentração nos estudos?

A Universidade de Medicina de Stanford realizou uma pesquisa em 2012 que revelou que a música orienta o cérebro a prestar atenção, ajudando a aumentar a concentração.

Nessa pesquisa, se verificou que um dos momentos de maior atividade cerebral era justamente entre os intervalos e entre uma nota e outra. Mesmo que a pessoa não tivesse conhecimento musical, seu cérebro ficava alerta aos movimentos, como intensidade dos sons e o silêncio.

Outra pesquisa, realizada na Universidade de Caen, na França, com estudantes de 249 universidades dividiu estudantes com mesmo nível de conhecimento em dois grupos, cada grupo deveria assistir a uma palestra e depois realizar um teste baseado na mesma.

O grupo que assistiu a palestra ouvindo música erudita obteve o melhor desempenho. Os cientistas acreditam que o motivo pelo qual isso aconteceu tenha a ver com as emoções geradas pela música.

Segundo Aurilene Guerra, mestre em neuropsicologia e professora de Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), “a música favorece muito o desenvolvimento cognitivo e sensitivo, envolvendo o aluno de tal forma que ele realmente cristalize na memória uma situação”.

Por conta de afirmações como essa, foi formalizado pelo governo federal em 2008 a Lei Nº 11.769, que estabelece a obrigatoriedade, mas não exclusividade, do ensino de música nas escolas de educação básica.

Quais os tipo de música para aumentar a concentração nos estudos?

Há inúmeras playlists disponíveis com a promessa de ajudar na concentração. A Revista Exame, por exemplo, disponibiliza uma lista feita justamente pelo especialista em memorização, Felipe Lima, que você pode ouvir aqui.

O aplicativo de streaming Spotify também tem uma playlist bem animada, chamada Estudar, que promete ajudar nessa tarefa. Além de outras inúmeras playlists com o mesmo objetivo.

lém das plataformas conhecidas, existem também aplicativos que prometem ajudar a contração através da música. Um deles é o Brain.fm. A plataforma promete em 10 minutos, limpar a mente a atingir o objetivo desejado, que pode ser foco, sono ou relaxar.

O app é alimentado por um sistema de inteligência artificial que compõe músicas para cada objetivo, monitora o que funciona e ajusta os resultados. Após experimentar 5 sessões grátis, o app deve ser pago para continuar a utilização.

20 Músicas para aumentar a concentração nos estudos

Baseado em todas essas opções, nós criamos uma lista de 20 músicas que, de acordo com todas essas pesquisas, podem ajudar você a se concentrar nos estudos. Confira abaixo:

E aí? Gostou da nossa playlist? Tem alguma sugestão de qual música você acrescentaria?