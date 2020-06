26 milhões de pessoas ainda podem receber 2ª parcela – Notícias Concursos

Esta semana, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), anunciou que aproximadamente 26 milhões de pessoas ainda podem fazer o saque do auxílio de R$ 600.

O saque em espécie deste grupo começou sábado, 30 de maio. O lote é válido para quem recebeu a primeira parcela até dia 30 de abril. O calendário foi dividido entre os meses de aniversário dos beneficiários e segue liberando o saque e transferência até dia 13 de junho.

Segunda-feira, 1º de junho, quando os nascidos em fevereiro puderam sacar e fazer transferência, 2,4 milhões de cidadãos foram beneficiados. Já terça-feira, 2 de junho, os nascidos em março representaram mais de 2,7 milhões que poderiam fazer o saque em espécie em casas lotéricas, agências da Caixa ou caixas eletrônicos.

Ainda, de acordo com Pedro Guimarães, as filas nesta fase têm sido menores, pois grande parte dos beneficiários optou por utilizar o auxílio de R$ 600 pelo aplicativo Caixa Tem. No app, é possível fazer compras online pelo cartão de débito virtual, além de pagar boletos e contas.

Pedro Guimarães revelou também que há 10,9 milhões de cadastros, feitos no aplicativo ou site oficial, ainda em fase de análise. Os cadastros são analisados pelo Dataprev, que consulta base de dados públicas para checar os requisitos dos possíveis beneficiários.

Calendário da 2ª parcela (saque) – Poupança Social e demais públicos