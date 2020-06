2º Desafio de Startup Caixa e Sebrae – Notícias Concursos

Na última sexta-feira (19), o Sebrae e a Caixa Econômica, lançaram a chamada pública para o 2º Desafio de Startups Caixa.

O desafio visa a seleção de Startups e empresas inovadoras interessadas em oferecer soluções em microfinanças que promovam a independência financeira e a ascensão social de microempreendedores e trabalhadores informais.

As Startups finalistas receberão aporte financeiro entre R$ 10 mil e R$ 30 mil para realizar as experimentações de suas soluções com a Caixa.

O Sebrae, parceiro na realização da chamada pública, prestará apoio técnico na seleção das propostas, atuará na aproximação da Caixa com as empresas inovadoras e apoiará na divulgação do Desafio.

O Presidente do Sebrae, Carlos Melles, durante a live de lançamento, destacou a importância de oportunizar o acesso financeiro aos milhares de brasileiros empreendedores do país por meio das microfinanças.

Segundo ele, com canais financeiros organizados e com inovação é possível fazer uma grande transformação no país.

Jeyson Cordeiro, diretor executivo de estratégia de clientes do Varejo da Caixa, segundo ele o momento de crise também permite oportunidades.

Ele ainda destacou que os desafios da Caixa incluem a educação financeira e a proteção no uso dos serviços, o que inclui taxas mais justas para os modelos de negócios desse público mais vulnerável.

Inscrições

As inscrições para o 2º Desafio Startups Caixa em microfinanças vão até 19 de Julho e podem ser realizadas no link.

Serão selecionadas Startups ou empresas inovadoras que atendem os critérios de admissibilidade previstos no regulamento da chamada pública disponível no site.

A empresa precisa ser privado com negócios operacionais validados no mercado com faturamento entre R$ 81 mil e R$ 4,8 milhões, no último ano contábil.

Serão realizadas além da etapa de seleção das empresas:

Avaliações das soluções

Avaliação de risco

Pré-negociação e experimentação

Ao final do processo previsto para Outubro, os contratos de parceria com a Caixa devem ser celebrados.

CaixaLab

