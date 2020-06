3.365 vagas e com os salários de até R$ 18.752,13 – Notícias Concursos

O primeiro semestre promete. Nada menos que 4 concursos públicos para Polícia Civil confirmados, sendo que um já está aberto. Serão oferecidas, ao todo, 3.365 vagas em diversos cargos, com salários de até R$ 18.752,13.

As oportunidades estão confirmadas para o Paraná (edital aberto com 400 vagas), Rio de Janeiro (864), Rio Grande do Norte (301) e Distrito Federal (1.800).

O concurso da Polícia Civil (PR)

A Polícia Civil divulgou na madrugada desta quinta-feira, 09 de abril, o edital de concurso público (Concurso PC PR 2020) para o preenchimento de 400 vagas imediatas nos cargos de Delegado, Investigador e Papiloscopista. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) tem a responsabilidade do certame.

As vagas são destinadas aos cargos de Delegado (50 vagas), Investigador (300 vagas) e Papiloscopista (50 vagas). Os salários chegam a:

R$ 18.280,05 para Delegado;

R$ 5.588,05 para Investigador; e

R$ 5.867,45 para Papiloscopista

Segundo o edital, para concorrer será necessário diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de graduação de nível superior, no caso dos cargos de Investigador de Polícia e Papiloscopista.

No caso de bacharel em Direito, no cargo de Delegado de Polícia, será necessário formação de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou certidão que comprove ter o candidato colado grau e, neste caso, com a comprovação de estar sendo providenciado o registro do diploma, na forma da lei.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 04 de maio e 02 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da FUNPAR-UFPR (Fundação da Universidade Federal do Paraná). A taxa de inscrição vai custar:

R$ 120,00 (Escrivão e Investigador); e

R$ 200,00 (Delegado).

O concurso da Polícia Civil do Paraná (PC-PR) vai contar com:

A prova objetiva do concurso vai ser do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas cada, das quais apenas uma deve ser assinalada, sendo avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. A avaliação objetiva, prevista para ser aplicada no dia 26 de julho de 2020, será de caráter eliminatório e classificatório, sendo constituída da seguinte maneira:

Delegado de Polícia

Direito Administrativo – 15 questões

Direito Constitucional – 15 questões

Direito Penal – 15 questões

Direito Processual Penal – 15 questões

Legislação Penal Especial – 15 questões

Criminologia – 05 questões

Direito Civil – 05 questões

Direitos Humanos – 05 questões

Informática – 05 questões

Medicina Legal – 05 questões

Papiloscopista e Investigador

Língua Portuguesa – 15 questões

Informática – 05 questões

Raciocínio Lógico – 05 questões

Noções de Direito Administrativo – 05 questões

Noções de Direito Constitucional – 05 questões

Noções de Direito Penal – 05 questões

Noções de Direito Processual Penal – 05 questões

Noções de Legislação Penal Especial – 05 questões

Haverá, ainda, prova dissertativa. Para Investigador e Papiloscopista haverá texto dissertativo-argumentativo sobre tema atual, a partir da leitura de um ou mais textos de referência (integral ou fragmento).

Para Delegado haverá a elaboração de Peça Prática consistente em Representação por medida cautelar usualmente utilizada por Delegado de Polícia.

No dia 26 de julho de 2020, na cidade de Curitiba, com início às 13h30min e com duração de 5 (cinco) horas, serão realizadas as provas para todos os cargos, sendo:

a) Delegado de Polícia: Prova Preambular Objetiva; e

b) Investigador de Polícia e Papiloscopista: Prova Preambular Objetiva e Prova de Conhecimentos Específicos.

Exclusivamente para o cargo de Delegado de Polícia, apenas para os candidatos classificados para esta fase, a Prova de Conhecimentos Específicos será realizada no dia 13/09/2020, na cidade de Curitiba, com início às 13h30min e com duração de 5 (cinco) horas.

O concurso da Polícia Civil (RN)

A expectativa de abertura do edital do concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (Concurso PC RN 2020) é grande. Foi divulgado no Diário Oficial do Rio Grande do Norte do dia 12 de março, o documento de autorização do certame da corporação para o preenchimento de 301 vagas. O edital deve ser publicado em até 180 dias.

Segundo o documento de autorização do concurso PC/RN, o edital vai contar com vagas para agente de polícia, delegado e escrivão. Até dezembro de 2019, estavam previstas 302 vagas, sendo 235 para agente, 41 para delegado e 26 para escrivão.

O aval de autorização, no entanto, conta com um número menor do que anunciado em janeiro. Na ocasião, a delegada-geral da PC-RN, Ana Claudia Saraiva, chegou a anunciar que seriam oferecidas mais de 400 oportunidades no próximo edital.

O quadro de servidores do órgão é de 5 mil servidores. No entanto, a corporação conta atualmente com apenas 1.360. Desta forma, a expectativa é de que diversas outras vagas sejam preenchidas durante o prazo de validade do concurso.

Os salários do cargo de delegado chegam a R$18.752,13 para delegado especial, R$ 16.876,92 para delegado 3ª classe, R$ 15.189,23 para delegado 2ª classe, R$ 13.670,30 para delegado 3ª classe e R$ 12.303,27 para delegado substituto.

Para a agente e escrivão, os ganhos iniciais são de R$6.266,65 para categoria especial, R$5.222,20 para 1ª classe, R$4.351,84 para a 2ª classe, R$3.626,54 para a 3ª classe e R$3.022,11 para a 4ª classe.

Concurso : Polícia Civil do Rio Grande do Norte

: Polícia Civil do Rio Grande do Norte Banca organizadora: a definir

a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 301

301 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

O concurso da Polícia Civil (RJ)

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro vai abrir um novo edital de concurso público (Edital Concurso Polícia Civil PC RJ 2020) para sete cargos, totalizando 864 vagas. O secretário da corporação, delegado Marcus Vinicius Braga, confirmou que os editais serão publicados ainda este ano.

No último domingo (26), ao ser questionado nas suas redes sociais sobre a possibilidade do novo concurso não ocorrer este ano, o secretário respondeu que “não”. No momento, a PC-RJ aguarda um momento mais seguro e adequado para fazer a divulgação do edital.

Sobre as provas, Marcus confirmou que acredita que a aplicação seja feita em agosto, por conta da Covid-19. “Provas em agosto? Não creio. Falei provas e não edital”, disse.

No início de abril, o secretário falou que os documentos de abertura do certame já estavam prontos. A declaração foi dada em uma rede social.

“Estamos trabalhando para fazer uma polícia cada vez melhor e, para isso, vamos realizar concursos de sete cargos já autorizados pelo governador Wilson Witzel. Os editais estão prontos e, assim que este momento de pandemia passar iremos lançá-los”. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior, com iniciais de até R$ 18.157,73.

O Instituto AOCP foi confirmado como banca organizadora para todos os cargos, com exceção de Delegado, que terá o Instituto Acesso na organização.

Segundo o subsecretário de Gestão Administrativa, delegado Flávio Britto, será permitido concorrer a mais de um cargo, desde que atenda aos requisitos de cada um. Isso será permitido porque as avaliações serão aplicadas em dias diferentes.

“Nós termos uma grande notícia para você, candidato, vai poder fazer todos os concursos, desde que seja habilitado. Vamos garantir que não haverá coincidência de datas das provas de primeira fase. Estude bastante que a Polícia Civil te espera”, esclareceu Britto.

No último dia 17 de fevereiro, a corporação já tinha revelado que o Instituto Acesso será a banca do concurso PC RJ para delegado. As organizadoras têm a atribuição de receber as inscrições e operacionalizar as etapas de seleção, como provas objetivas.

Serão, ao todo, com 47 vagas de Delegado, 864 vagas. Os editais da corporação estão previstos para serem publicados em março, com provas sendo aplicadas em maio. A informação foi passada pela vice-presidente da Faepol, delegada Thaianne Moraes, após reunião com o secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Vinicius Braga.

Além de passar a estimativa da publicação do editais, a delegada também obteve a Informação sobre a ordem dos editais. “Primeiro sairá o de delegado e depois o de (perito) legista. Em seguida sairá o de inspetor e demais cargos”, disse.

“Março deste ano para definir tudo. Os editais estão prontos desde o ano passado. Quem faz isso é a banca da Polícia Civil”, concluiu.

As vagas do concurso PC-RJ 2020 foram autorizadas para os cargos de Delegado (47 vagas); Perito Legista (54 vagas), Inspetor (597 vagas), Investigador (118 vagas), Perito Criminal (20 vagas), Técnico de Necropsia (16 vagas) e Auxiliar de Necropsia (12 vagas).

O cargo de Auxiliar de Necropsia da Polícia Civil/RJ requer nível fundamental e conta com salário de R$ 4.743,12. Já para Técnico de Necropsia, é exigido nível médio. A remuneração é de R$ 5.277,59. O cargo de Investigador também exigirá nível médio.

Para concorrer ao cargo de Inspetor de Polícia Civil será necessário nível superior em qualquer área. Os profissionais aprovados no cargo fazem jus ao salário de R$ 6.280,31. O cargo de Investigador também exige a mesma escolaridade. Para o posto, o salário é de R$ 5.740,38.

A função de Médico Legista tem exigência de graduação nas áreas de Medicina, Odontologia, Farmácia e Bioquímica. O salário é de R$ 9.376,46, além de benefícios.

Para concorrer ao cargo de Delegado, o candidato deverá ter nível superior em Direito, devendo apresentá-lo na data da posse, o diploma devidamente registrado e emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. A remuneração é de R$ 18.747,95.

Os salários citados já incluem o auxílio-alimentação de R$ 264,00.

Concurso : Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ)

: Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ) Banca organizadora : Instituto AOCP e Instituto Acesso

: Instituto AOCP e Instituto Acesso Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 864

: 864 Remuneração : Até R$18.747,95

: Até R$18.747,95 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : AUTORIZADO

O concurso da Polícia Civil (DF)

O concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (Concurso PC DF 2020) para Agente de Polícia está mais próximo do que nunca. Na manhã do dia 06 de maio, a corporação e o Cebraspe (antigo Cespe/UnB) assinaram o contrato para realização do concurso público da PC DF 2020. O documento foi publicado no Diário Oficial desta sexta, dia 08 de maio.

O diretor-geral da Polícia Civil do DF, Robson Candido, registrou o momento da assinatura do contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – (Cebraspe) em seu Instagram pessoal.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a solenidade de assinatura do contrato foi reservada e com poucas pessoas. Estavam presentes o diretor de Administração Geral da corporação, Silvério Andrade, um representante do Cebraspe, além do diretor-geral.

De acordo com informações da banca, a previsão é que as avaliações sejam aplicadas no segundo semestre, podendo acontecer no final de agosto. No entanto, o mais provável, segundo o Cebraspe, que ocorra em meados de setembro. A data de realização da prova, no entanto, ainda não tem previsão. Para fechar a data, será necessário saber quando o edital será divulgado.

A estimativa é que o edital seja publicado em até 30 dias, contados a partir do dia 06 de maio. Ou seja, já no início de junho.