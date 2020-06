38,7% dos domicílios do Brasil receberam o benefício – Notícias Concursos

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta quarta-feira, 24 de junho, análise dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – Covid-19, feita pelo IBGE, no que diz respeito ao auxílio emergencial de R$ 600. A análise concluiu que o auxílio foi dado para a parte da população mais exposta às consequências econômicas da pandemia.

Marco Cavalcanti, diretor-adjunto de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, afirmou que o programa está “bem focalizado”, pois chegou em proporção significativa entre o público-alvo. O auxílio foi criado para ajudar trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais durante a pandemia. A análise também concluiu que 26,3 milhões de domicílios tiveram acesso ao auxílio. O número representa um total de 38,7%.

Oito a cada dez domicílios que receberam o auxílio tinham renda per capita de até R$ 832,65. O valor médio de pagamento do auxílio aos domicílios foi de R$ 846,50. Ainda de acordo com a análise, entre o grupo de brasileiros com renda per capita média de R$ 238,03, o auxílio em maio foi pago para 95,5%.

O pagamento do auxílio cai de acordo com o aumento de renda domiciliar per capita. No grupo com renda per capita média de R$ 352,85, a participação foi de 58,6%. No grupo de renda per capita média de R$ 453,69, foi de 34,8%.