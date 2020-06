4 coisas para se ficar de olho na volta do futebol italiano

O torneio retornará neste fim de semana, com o primeiro duelo entre Juventus e Milan no dia 12/06 e, no dia seguinte, dia 13, Napoli e Inter de Milão se enfrentam para definir a outra vaga na final. A final da competição está prevista para acontecer na próxima quarta-feira (17). Nós, do 90min, trouxemos quatro pontos principais que devem ser atentamente analisados com esse retorno:



Além de grandes partidas pela Copa da Itália, a competição promete esquentar com dois grandes jogadores que se enfrentam na sexta-feira (12). Se você pensou em Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, acertou em cheio. Quem levará a melhor diante da partida: o ‘Robô’ ou o sueco? Deem seus palpites.