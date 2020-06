4,9 milhões de brasileiros receberão 1ª parcela em 16 e 17 de junho – Notícias Concursos

Mais um grupo de beneficiários começará a receber o benefício

Terça-feira que vem, dia 16 de junho, a Caixa Econômica Federal (CEF) começará a pagar a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para mais um grupo de beneficiários.

Ao todo, mais 4,9 milhões de cadastros aprovados receberão a primeira parcela entre 16 e 17 de junho. Serão pagos R$ 3,1 bilhões para esse grupo.

Veja abaixo como o pagamento será dividido.

16 de junho (terça-feira): aniversariantes de janeiro a junho

17 de junho (quarta-feira): aniversariantes de julho a dezembro

O Ministério da Cidadania terminou de analisar os cadastros de 8,9 milhões, que foram feitos entre 1 e 26 de maio.

Também quarta-feira, 17 de junho, será iniciado o pagamento da terceira parcela para beneficiários do Bolsa Família. Novamente, esse calendário será dividido de acordo com o último dígito do NIS. Veja o calendário completo abaixo.