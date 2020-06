5 dicas financeiras para micro e pequenas empresas – Notícias Concursos

Quando se administra uma empresa, independente do tamanho dela, é preciso entender que além do produto ou serviço ou serviço que você comercializa, é preciso que você entenda e cuida das finanças da sua empresa.

Pesquisas indicam que as empresas que vão a falência antes dos dois anos de atividades, um dos motivos é a falta de planejamento e a má administração financeira.

Vamos dar algumas dicas de como se planejar e cuidar melhor das finanças da sua empresa:

Antes de tudo é preciso organizar suas finanças pessoais, para depois pensar nas finanças da empresa, dificilmente a segunda estará em ordem se a primeira não estiver.

Ao abrir uma empresa, tenha certeza que pode manter as contas em dia. O importante ao iniciar, é ter uma quantia suficiente para manter a empresa durante um tempo.

Para entender melhor sobre como organizar suas finanças, faça cursos, se qualifique, existem cursos inclusive gratuitos que podem ajudar o empreendedor.

Finanças Pessoais X Empresariais

Misturar as duas finanças é um erro comum nas pequenas empresas, porém gravíssimo para o empreendedor, podendo chegar a prejudicá-lo.

Essa é uma das principais causas das complicações financeiras, acarretando inclusive em problemas na hora de administrar o que precisa ser pago, o empreendedor acaba sem saber o que precisa ser pago ao fornecedor, funcionários e nas demais despesas.

Sem contar que não sabe inclusive quanto pode investir, ou quanto tem no fim do mês de lucro, pois vira uma bola de neve.

Não deixe pequenas despesas em segundo plano

Em um momento de crise que vivemos, é normal que as empresas tentem reduzir ao máximo seus custos, porém é preciso muito cuidado para não deixar pequenas despesas para depois, achando que não tão “importantes”.

Pois elas também geram juros, taxas, que com o passar dos dias podem se tornar dívidas gigantes.

Organize tudo da melhor maneira, incluindo esses pequenos valores, que devem sim ser pagos.

Quando falamos em redução de custos, não falamos de adiamento de pagamentos, mas sim da renegociação deles, aumento de prazo de pagamento. Somente deixar de pagar não vai resolver seu problema.

O planejamento financeiro é tudo de valor que você tem, o que precisa ser pago, quanto vai ser investido, e principalmente uma prévia de quanto terá de retorno, com ele em mãos você terá um maior controle sobre a situação econômica da sua empresa.

Mas não pense que é algo difícil, é algo bem simples até você precisa:

Definir suas prioridades

Anotar seus objetivos

Fazer toda uma análise da sua situação financeira

Estabelecer um orçamento pessoal ( lembrando da dica de separar o pessoal do profissional)

Investir com sabedoria

Utilizar Softwares

Softwares também conhecidos como ERPs, são programas de computadores, que ajudam o empreendedor a ter controle de tudo que está acontecendo na empresa. Desde o setor comercial até o setor financeiro, passando por todas as etapas de vendas, pagamento etc.

Hoje em dia, já existe programas em nuvem, que não precisam de um servidor na empresa, e pode ser acessado de qualquer lugar, pois as informações ficam salvas.

Já um sistema alocado na empresa, só podem ser acessados pelos computadores que têm permissão e ligados ao servidor.

Através dele, podem ser gerados relatórios, e fácil acesso a todos os valores que estão entrando e saindo da empresa, sendo possível assim ter uma visão geral se a empresa está no positivo ou no negativo. Facilita muito a vida da empresa e do empreendedor.

E sua empresa, já utiliza um software financeiro para ajudar no controle das finanças?