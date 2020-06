5 dicas para conseguir mais clientes – Notícias Concursos

O isolamento social levou muitas empresas a migrar para o mundo digital, com isso acarretando um crescimento enorme nas vendas virtuais.

De acordo com o Compre e Confie, o e-commerce brasileiro faturou R$ 9,4 bilhões em abril aumentou de 81% em relação ao mesmo período do ano passado.

A alta reflete principalmente o aumento no número de pedidos realizados durante o mês. Ao todo, foram 24,5 milhões de compras online, aumento de 98% em relação a Abril de 2019.

As categorias que tiveram maior crescimento em volume de compras foram:

Alimentos e bebidas ( 294,8%)

Instrumentos musicais (252,4%)

Brinquedos (241,6%)

Eletrônicos (169,5%)

Cama, mesa e banho (165,9%)

Mas como atrair mais vendas para a sua loja?

Promoções e Sorteios

Uma boa forma de promover sua loja virtual é promovendo sorteios nas redes sociais, e também fazendo promoções.

Qual cliente não gosta de um bom desconto ou ser sorteado em algo não é mesmo?

2. Anúncios

Invista em anúncios, você já deve ter ouvido bastante essa frase. Mas é essencial que você invista sempre em publicidade e bons conteúdos.

Os anúncios podem ser feitos em diversas plataformas:

Anúncio no Google (Shopping, display, Adwords)

Anúncios em redes sociais

Email marketing

Diversificar os canais de divulgação permite que a sua loja virtual esteja com os clientes em estágios distintos de interesse pelos seus produtos.

3. Imagens de qualidade

A apresentação do seu produto na internet é muito importante pois é a vitrine da sua loja.

Como o cliente não tem a possibilidade de poder ver ou tocar o produto, quanto melhor as fotos e quanto mais fotos do produto, com boa qualidade, melhor para ele.

Lojas que não colocam fotos de boa qualidade acabam perdendo vendas. Dificilmente alguém compra um produto sem vê-lo para poder certeza do que está comprando.

4. Descrições e Informações do produtos

As descrições são essenciais para você vender mais na internet, pois transmite informações que convencem os visitantes da loja de que aquele produto é o certo.

É importante detalhar as funções, para que serve, os detalhes técnicos entre outros, para que o cliente saiba exatamente o que está comprando.

5. Bom atendimento e relacionamento com o cliente

Quer fidelizar um cliente? Ou atrair mais cliente? Trate-os com atenção, preste atenção no que eles dizem, e no que procuram, preste um bom atendimento, esclareça as dúvidas dele, e você terá um cliente para sempre.

Mesmo após a vendas, arrume formas de manter contato, seja por uma lista de whatsapp, ou até mesmo com programas de fidelização.

O importante é fazer com que ele se sinta importante e lembrado.