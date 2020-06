5 motivos para fazer um curso técnico – Notícias Concursos

Fazer um curso técnico pode ser a sua porta de entrada para conquistar o tão sonhado emprego. Essa é só uma das vantagens que a modalidade oferece para quem optar por seguir uma de suas carreiras.

Com duração entre um ano e meio e dois, o técnico é a opção perfeita para quem quer entrar o quanto antes no mercado de trabalho.

A primeira vantagem de se fazer um curso técnico é o tempo de duração . No geral, eles duram entre um ano e meio a dois . Isso agiliza a entrada no mercado de trabalho de quem quer ganhar autonomia financeira sem precisar esperar quatro ou cinco anos (como acontece em um curso universitário regular).

2. Mercado de trabalho

Por estarem muitas vezes relacionados a tecnologia ou carreiras promissoras, a entrada no mercado de trabalho com um curso técnico não é difícil – muito pelo contrário.

No geral, as próprias escolas têm parcerias e convênios com empresas do ramo do curso, o que facilita a busca por emprego.

”As oportunidades de estágios aparecem rapidamente, possibilitando que qualquer pessoa seja efetivada na área que estudou”, destaca Rodrigo. “Isso livra o estudante de ter que procurar algum trabalho na sua área sem ter experiência, já que exigem isso o tempo inteiro.”

3. Primeiro passo para uma carreira