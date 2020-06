6 cursos rápidos e técnicos para recolocar você no mercado de trabalho – Notícias Concursos

O mercado de trabalho, ainda em recuperação e em fase de mudança constante pelas novas tecnologias, exige cada vez mais profissionais qualificados. Para acelerar a entrada no mercado de trabalho ou conseguir uma recolocação profissional de forma ágil, aparecem em cena os cursos rápidos. Essa opção é válida tanto para quem acabou de sair do ensino médio e está procurando o primeiro emprego quanto para quem está buscando novas oportunidades ou uma mudança na carreira.

O último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente aos cursos técnicos no Brasil teve suas informações coletadas em 2014 e divulgadas em 2017. Nesse período, segundo a pesquisa, mais de 40 milhões de pessoas tinham interesse em fazer cursos de qualificação profissional. Todavia, o interesse em alta para os cursos rápidos e técnicos não se limita aos candidatos. Cada vez mais empresas, inclusive as grandes, valorizam os cursos profissionalizantes, conforme afirma reportagem do Portal F10.

O mercado de trabalho e os cursos rápidos

Grandes empresas mudaram suas exigências ao analisar um candidato através do seu currículo. Hoje, há uma busca maior pelas habilidades e experiências que um profissional possui ao invés de um diploma universitário, por exemplo.

Gigantes como Apple, Google e IBM declaram que o diploma universitário já não é mais uma exigência no momento da contratação de novos talentos. Os candidatos às vagas precisam possuir habilidades exigidas para o cargo almejado e, muitas vezes, essa bagagem foi alcançada através de cursos rápidos, como é o caso dos cursos técnicos.

Os cursos técnicos são programas que buscam preparar o aluno com aulas teóricas e práticas para o mercado de trabalho.

Se você se interessa por cursos rápidos e por esse tipo de formação mais voltada para o mercado de trabalho, confira três maneiras de fazer ensino técnico:

1. Ensino médio e técnico de uma só vez

Nesse caso, os alunos, na mesma escola, cursam ao mesmo tempo o ensino médio regular e o ensino técnico;

2. Ensino médio e técnico em horários diferentes

Nesse caso, o jovem faz o ensino médio e, na mesma escola ou em outra, faz o curso técnico em um horário diferente e com metodologia e programação diferentes.

3. Após a conclusão do ensino médio:

Nesse caso o ensino técnico é um complemento da formação inicial. Muitas vezes essa formação é chamada de pós-médio.

Uma pesquisa da Consultoria ManpowerGroup, divulgada pelo Portal R7, concluiu que os cargos técnicos e de profissionais com habilidades técnicas específicas são os postos que as empresas mais têm dificuldades para preencher atualmente no Brasil.

Ou seja, existe vaga de emprego para quem investe em cursos técnicos. Algumas áreas, em especial, têm registrado sempre um alto nível de empregabilidade. Muitas empresas já viram nos cursos rápidos e técnicos o caminho mais prático para aumentar a produtividade das suas companhias e para melhorar a qualificação de seus funcionários.

Alguns dos cursos rápidos mais valorizados pelo mercado

Nós separamos uma lista com os cursos rápidos e técnicos que mais empregam atualmente no mercado de trabalho. Essa lista pode ser interessante para você que quer entrar no mercado de trabalho ou que está procurando novas oportunidades. Confira:

1. Técnico em Enfermagem

Sendo um dos cursos mais procurados no Brasil, o Técnico em Enfermagem qualifica profissionais para o trabalho em hospitais, postos de saúde e home care. Este último, ainda pouco conhecido no País, emprega muitos profissionais no mercado internacional e apresenta grandes chances de crescimento no Brasil com o tempo.

A área de home care está ligada aos cuidados que um paciente recebe em domicílio. A estimativa é que, com o envelhecimento da população brasileira, a demanda por esse profissional seja cada vez maior. Assim, os técnicos em Enfermagem podem trabalhar tanto no setor privado quanto no público. O salário desse profissional varia conforme a região do País e a sua experiência, podendo chegar a R$ 4 mil.

2. Técnico em Logística

Outro curso técnico que faz parte da lista dos que mais empregam é o Técnico em Logística. Responsável por funções como planejamento, distribuição de bens de serviço, produção e processos logísticos como reposição de materiais e equipamentos, esse profissional é fundamental para o funcionamento de uma empresa. Dependendo do porte da empresa no qual o profissional for trabalhar, ele pode receber um salário de até R$ 4 mil.

3. Técnico em Nutrição

O curso Técnico em Nutrição capacita os profissionais interessados nessa área para que eles possam promover o melhor aproveitamento nutricional dos seus clientes. Esse trabalho visa trocar hábitos prejudiciais por hábitos mais saudáveis.

Entre as áreas de atuação para o técnico em Nutrição estão hospitais, escolas, academias, hotéis, entre outros locais que exigem um aprimoramento do aproveitamento nutricional das pessoas. Segundo o site salario.com.br, esse profissional pode ganhar, em média, até R$ 2,7 mil atuando nessa área no País.

4. Técnico em Comércio Exterior

O curso técnico em Comércio Exterior habilita o aluno a exercer funções que contemplem negociação com o mercado externo e políticas cambiais e alfandegárias. Assim, o seu trabalho estará voltado para trâmites aduaneiros, portuários e de transporte.

Para quem busca essa carreira, é importante saber que uma habilidade que será exigida do profissional é a sua capacidade de persuasão. Isso porque fará parte do seu dia a dia reduzir os valores finais de acordos comerciais.

5. Técnico em Meio Ambiente

Entre as funções desse profissional está a de fazer o levantamento de dados para estudos socioambientais. Depois de formado, o profissional formado no curso técnico em Meio Ambiente colocará em prática políticas ambientais destinadas à construção de indústrias. O salário médio inicial de quem opta por essa formação chega a R$ 3,5 mil.

6. Técnico em Mecânica

A fabricação, a montagem e instalação de máquinas e equipamentos são consideradas as principais atribuições do profissional formado em um curso técnico de Mecânica. Como existe uma demanda regular de reparações e manutenção de máquinas e equipamentos, as habilidades do técnico em mecânica serão sempre requisitadas. O salário médio para esse profissional é de R$ 2,2 mil.