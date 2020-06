6 dicas para estudantes desesperados – Notícias Concursos

Devido à abrangência pelos cursos de graduação, muitos estudantes, especialmente aqueles que estão nos primeiros anos da faculdade, costumam se sentir perdidos sem saber qual modelo de rotina de estudos melhor se adapta ao seu dia a dia.

Neste cenário, a adoção de um cronograma de estudos faz toda a diferença, tanto na organização quanto na administração do tempo disponível para estudar, memorizar e compreender disciplinas que vão influenciar nos anos seguintes do seu curso.

Hoje, vamos listar seis dicas principais para você se dar bem nos estudos. Segue acompanhando.

Disciplina é a palavra-chave

Essa é a dica de ouro, afinal de contas, a disciplina garante que você estabeleça um hábito que deverá ser seguido durante todo o período que começa com a entrada na faculdade e continua mesmo após a conclusão do curso.

Na medida em que você entende a importância de ser disciplinado, especialmente nos estudos, as chances de compreender determinadas matérias da grade curricular são maiores, o que acaba influenciando diretamente no seu desempenho durante a sua rotina de estudos.

Organize seus horários e o seu tempo disponível

Todo estudante sabe o quanto cada segundo do dia é valioso e deve ser aproveitado ao máximo. Dedicar algumas horas por dia para revisar matérias, fazer exercícios e se preparar para os exames é essencial para que o cronograma de estudos seja bem aproveitado.

Uma forma prática de organizar os períodos do seu dia é deixar cada um deles (manhã, tarde e noite) anotados em uma agenda física ou eletrônica, sempre listados por compromissos (aulas/estágios), e deslocamentos (ida e volta para a faculdade/trabalho).

Assim, fica mais fácil visualizar os períodos livres e aproveitá-los para estudar matérias que exigem mais atenção.

Faça uso de ferramentas e aplicativos úteis

A tecnologia veio para facilitar a nossa vida em todas as esferas, seja ela acadêmica pessoal ou profissional. Aproveitando da maneira correta, o estudante pode ser extremamente beneficiado pela facilidade que essas ferramentas oferecem.

Uma boa estratégia é investir nas planilhas e aplicativos que focam na organização e na produtividade acadêmica. Evernote, Google Agenda e Excel, por exemplo, são ferramentas que estão disponíveis gratuitamente e podem ser configuradas em poucos segundos no próprio smartphone.

Evite distrações

Essa é a regra número um para o calouro que precisa se concentrar por longos períodos. O melhor método é se afastar de espaços cheios e com muitas interações, por isso, busque um local silencioso e com o mínimo de pessoas possível.

Desligar o smartphone também é outra medida recomendada para controlar o impulso de checar a cada minuto as novidades das redes sociais.

Faça uma lista de prioridades

Por englobar uma série de campos, os cursos de graduação acabam exigindo cada vez mais dos estudantes que precisam diferenciar estruturas e sistemas conforme se aprofundam nas disciplinas da grade curricular.

Saber o que deve ser estudado primeiro e priorizar cada matéria de acordo com a sua dificuldade e facilidade de entendimento é essencial para não se perder.

Tenha um tempo livre para organizar as ideias

Estudo e descanso precisam estar em equilíbrio caso você queira que a sua produtividade não seja comprometida durante as horas em que estiver debruçado sobre os livros ou prestando atenção no professor.

Adotar uma rotina de estudos pode ser algo desafiante em um primeiro momento. No entanto, depois de definida, o aprendizado se torna mais rápido e o estudante percebe o quanto uma rotina disciplinada influencia no desenvolvimento do foco e da concentração.

Por isso, reserve algum tempo para fazer o que gostam, descansar, sair com os amigos, família e etc. Logo, você vai perceber como uma mente descansada tende a reter mais informações ao longo dos anos de aprendizado.

Comente aqui embaixo o que você vai fazer para melhorar nos estudos. Até mais!