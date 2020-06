680 agências da Caixa abrem neste sábado para pagamento – Notícias Concursos

Caixa abre neste sábado para liberar saques e transferências de auxílio

Neste sábado, 6 de junho, a Caixa Econômica Federal (CEF) irá abrir 680 agências por todo o Brasil para atender os beneficiários do auxílio emergencial. As agências ficam abertas entre 8h e 12h.

De acordo com o cronograma, este sábado (06) é o dia em que os saques e transferências são liberados para quem recebeu a segunda parcela e nasceu em julho. Ao todo, 2,6 milhões de beneficiários terão acesso às duas modalidades.

Você Pode Gostar Também:

Apenas no estado de São Paulo, serão abertas 140 agências da Caixa. Desde sábado passado, quem recebeu a segunda parcela do auxílio de R$ 600 está tendo direito a fazer saque e transferência do valor, de acordo com o cronograma, que foi feito de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários.

A relação completa de agências que abrirão neste sábado (06) foi disponibilizada no site oficial da Caixa. Veja o calendário de saque e transferência abaixo.