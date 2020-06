69% dos shoppings já estão reabertos no Brasil – Notícias Concursos

Nesta sexta-feira, 12 de junho, foi divulgado balanço feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Dos 577 shoppings espalhados pelo Brasil, 401 já retomaram suas atividades.

Os 401 shoppings já abertos são de 138 cidades brasileiras, espalhadas por 17 estados. Ou seja, os shoppings já reabertos representam 69,5% do total de estabelecimentos desse tipo. No início do mês, dia 2 de junho, o Brasil contava com 218 shoppings reabertos, ou 38% do total.

A associação também revelou que São Paulo é o estado brasileiro com mais shoppings, 147 ao todo, seguido por Rio de Janeiro, com 50, Rio Grande do Sul, com 36, Paraná, com 35, e Santa Catarina, com 24.

Nesta quinta-feira, 11 de junho, shoppings foram reabertos em São Paulo e Rio de Janeiro, após terem passado mais de 80 dias fechados. Os estabelecimentos provocaram filas e aglomerações pelas cidades.

Em São Paulo, por exemplo, os shoppings reabertos só podem funcionar com 20% de sua capacidade e funcionar durante 4 horas por dia. Cinemas, entretenimento, academias, salões de beleza e atividades infantis continuam fechadas. No Rio de Janeiro, 37 dos 38 shoppings já reabriram; o Rio Sul, único ainda fechado, tem previsão de reabertura para dia 16.