6º dia do Congresso Online: Direito Civil – Lei da Liberdade Econômica com Aline Passos

Sexto dia do Congresso Online do Notícias Concursos já registrou mais de 7 milvisualizações no Instagram

No último sábado, 27 de junho, o sexto dia do Congresso Online do Notícias Concursos contou com a participação da professora Aline Passos. Ela abordou o tema "Lei da Liberdade Econômica" – Assista abaixo! A "live" já conta com mais de 7 mil visualizações! A transmissão ocorreu por meio do Instagram Oficial da página, às 17h20. As transmissões, online e gratuitas, começaram na última segunda-feira, 22 de junho. Os encontros seguiram até esse domingo, dia 28. Veja como foi o programa de aulas: 22 de junho: Direito Penal – Levy Moscovits

23 de junho: Direito Público – Suzana Andrade

24 de junho: Direito Tributário – Thiana Cairo

25 de junho: Como o poder da comunicação e da oratória leva à aprovação

26 de junho: Direito do Trabalho – Ingrid Gil

27 de junho: Direito Civil – Aline Passos

28 de junho: Direito Eleitoral – Caique Barbosa