7 clubes de futebol que faliram e conseguiram renascer das cinzas

Segundo a revista alemã ‘Kicker’, o Kaiserslautern, um dos clubes mais tradicionais e vencedores da Alemanha, solicitou na Justiça o pedido de falência. A revista ainda detalha que tal medida foi tomada devido à situação atual com a pandemia de covid-19, uma vez que a falta de receitas da bilheteria serviram para aumentar o cenário desesperador das finanças da equipe. Trazendo foco para este quesito, o 90min listou sete clubes de futebol que quase rodaram e saíram do mapa:



As ações milagrosas para salvar o time da Itália foram feitas pelo produtor de cinema Aurelio de Laurentis, que comprou o espólio do antigo time de Maradona, fundou a equipe com um novo nome (Napoli Soccer, no lugar do tradicional Società Sportiva Calcio Napoli, que fora recuperado mais tarde). O Napoli teve de recomeçar na Série C1, a terceira divisão italiana e a última do futebol profissional.

O clube foi refundado no mesmo ano pelo empresário Diego Della Valle e conseguiu participar da Série C2, que é amadora, e somente mais tarde pulou da quarta para a segunda divisão.

A equipe argentina encontrou a solução do problema, ao se transformar em uma empresa. Entre 2000 e 2008, o Racing foi administrado pela Blanquiceleste S.A., e só conseguiu voltar a ser uma associação com a eleição de um novo presidente em 2009.

A partir de uma nova agremiação chamada The Rangers, a equipe escocesa conseguiu recomeçar sua vida na quarta divisão da Escócia. O clube voltou à ativa no ano de 2016, terminando a primeira temporada no terceiro lugar.

O clube, que briga na tabela da segunda divisão, faliu em 2015, após acumular dívidas na casa de 218 milhões de euros (R$ 853 milhões). O Parma virou a página e recomeçou sua trajetória na Série D italiana e desde então é bancado com capital de um proprietário chinês não identificado.

Em 2013, o clube estava na segunda divisão e a dívida acumulava 93 milhões de euros (R$ 363 milhões). Não tinha como oferecer garantias a seus credores para disputar a competição, o que resultaria no rebaixamento e uma possível falência.

O time espanhol conseguiu se recuperar na temporada 2013/2014, quando chegou a um acordo com os credores, renegociando a dívida e evitando o estrago.

O momento atual do clube é completamente diferente. O gigante alemão já conquistou dois títulos alemães (2011 e 2012) e foi vice-campeão europeu (2013) e possui grandes joias como Erling Haaland e Jadon Sancho.