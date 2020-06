7 Dicas para voltar a estudar – Notícias Concursos

Ficar muito tempo fora da escola e voltar aos estudos anos mais tarde pode ser um grande desafio. Mesmo assim, não deve ser encarado pela perspectiva das dificuldades, mas sim dos privilégios. Aproveite as aulas, a renovação do conhecimento e aprimoramento profissional para avançar na carreira e melhorar seu currículo.

Confira sete dicas para voltar para a escola:

1. A perspectiva certa

Lidar com a carreira, família e estudos irá ajudar você a aprender muito sobre administração do tempo e rotina. Você deverá usar as habilidades desenvolvidas com esses desafios para o planejamento de seus estudos. Encarar as novas dificuldades a partir da perspectiva da aprendizagem é essencial para que você mantenha a motivação e força de vontade.

2. Tempo de estudo

Por ter se desacostumado a estudar, procure dividir o tempo de estudo em períodos mais curtos. Gradualmente você poderá aumentar a carga de horas e diminuir o tempo de intervalo, mas é importante que tenha cuidado para não se sobrecarregar logo no início.

3. Material

Provavelmente você terá de administrar o emprego com os estudos, por isso é importante aproveitar cada minuto livre para investir em suas leituras e tarefas. Quando estiver no trânsito, por exemplo, você pode ler aquilo que falta e planejar as próximas atividades.

4. Não leia passivamente

Envolva-se nas leituras que faz para que elas sejam aproveitadas da melhor maneira possível. Ao invés de simplesmente ler, faça anotações, compare com outros autores, grife os textos, enfim, realize a leitura ativa dos conteúdos.

5. Suas anotações

Aquilo que achou realmente importante em suas leituras, em apostilas ou em textos de apoio, destaque em material separado. Você pode escrever esses trechos em seu caderno para futura revisão ou escrever em um arquivo de computador para consultá-lo quando necessário.

6. Estude em grupo

Estudar com outras pessoas é uma ótima maneira de aprimorar os estudos e tirar suas dúvidas de maneira dinâmica.

7. Valorize a pausa

Ao mesmo tempo em que você deve se dedicar aos estudos, é essencial separar tempo para o descanso. Além de dormir, aproveite para se divertir e realizar outras atividades que gosta, como hobbies.

Aproveite!