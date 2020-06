7 dicas valiosas para estudar em pouco tempo – Notícias Concursos

O acúmulo de tarefas faz com que você fique cada vez mais abarrotado de atividades. Com isso, sobra cada vez menos tempo para estudar. Ainda mais com o fim do semestre batendo na porta, datas festivas cada vez mais próximas. Essa época do ano é muito fácil você se desconcentrar da sua rotina de estudos. Mas fique tranquilo, nós vamos dar agora sete dicas valiosas de como estudar com pouco tempo, e estudar com qualidade, para conseguir ir bem nas provas e vestibulares finais.

Portanto, se você sofre com a escassez de tempo, esse texto será bastante útil. Em suma, você só precisa organizar a rotina e montar um bom planejamento. Desse modo, você conseguirá obter ganho de aprendizagem sem comprometer as horas de lazer e descanso.

Veja a seguir como estudar com pouco tempo e montar uma rotina de estudos eficiente.

Como estudar com pouco tempo

Umas das tarefas mais difíceis para a maioria das pessoas é a de fazer uma boa administração do tempo. Há métodos para isso. Já demos alguns caminhos de como estudar melhor em outro post. É necessário muita organização e autoconhecimento, pois cada um sabe onde o sapato aperta e o que pode ser sacrificado ou não para ter uma rotina eficiente de estudos. Saiba que com um pouco de planejamento é possível otimizar o tempo e fazer ele render mais. Veja a seguir as sete dicas de como estudar com pouco tempo:

1 – Organização

Uma coisa você precisa ter muito clara em mente: a organização é fundamental na hora de otimizar o tempo. Para isso, você deve ser honesto com você mesmo e eliminar o aquilo que possa estar atrapalhando, como procrastinação, preguiça e distrações. Essas coisas costumam tomar muito tempo das pessoas e acarreta em queda na qualidade de estudo ou trabalho. Desse modo, você deve organizar o seu cronograma e listar de forma sistemática como o seu dia funciona.

O passo principal é adquirir uma agenda, ela pode ser tanto física quanto digital, o importante é que ela seja funcional para você. Uma maneira interessante é buscar aplicativos que auxiliam nessa otimização. Nesse caso, a tecnologia pode ser muito útil. Uma boa dica é o aplicativo Google Agenda, ele é bem prático e fácil de usar. O objetivo de ter uma agenda é de poder sistematizar a rotina e assim ter um controle melhor do tempo. Feito isso, agora basta organizar os horários e colocar na agenda. Mas lembre-se: é preciso ser honesto consigo mesmo e identificar o que causa problemas para ter uma rotina eficiente.

2 – Aproveite os espaços

Ninguém está ocupado 100% do tempo, certo? Você certamente tem algum tempo livre em determinado momento do dia. A pergunta é: o que você faz nesse tempo livre? Uma coisa é certa: você frequenta algum espaço, pode ser um café, um sofá, uma praça, etc. Saiba que você pode utilizar esses espaços como local de estudo. Desse modo, você pode revisar conteúdos, ler artigos e outras questões que são pertinentes para a rotina de estudos.

Portanto, você precisa identificar quanto tempo você fica nesses locais e deve eliminar as distrações, como redes sociais, e substituí-las com conteúdos que devem ser estudados. Só não esqueça de marcar isso na agenda, de maneira que fique organizada e sobre um tempo para o lazer, isso é importante. Você também pode utilizar a tecnologia a seu favor nesses espaços. As opções são muitas, você pode assistir videoaulas curtas, reler algum conteúdo no celular. Sendo assim, cabe a você perceber qual é o melhor método.

3 – Dedique-se diariamente aos estudos

A prática é fundamental, desse modo, você deve dedicar todos os dias uma fração do seu tempo para estudar. Isso fará com que você tenha ritmo e torne habitual os estudos como uma atividade rotineira. Além disso, você estará otimizando o tempo de forma que o estudo seja um processo contínuo e que não se perderá. Para isso, não se esqueça de colocar na agenda os horários que você irá dedicar do seu tempo para estudar.

Por incrível que pareça, você pode dedicar 10 minutos de vários períodos do dia e isso ajuda a fixar o conteúdo, evitando que caia no esquecimento. Além disso, fragmentar o tempo pode fazer com que não se acumule tarefas. Para estudar com pouco tempo dessa maneira é importante estabelecer metas. Desse modo, você terá pleno controle sobre o que está pendente ou não. Nesse sentido, o Google Agenda pode ser uma ótima ferramenta.

4 – Faça bom uso da tecnologia

Usar a tecnologia a seu favor pode ser um grande diferencial. Para isso, saiba que você pode recorrer a recursos como videoaulas. Um bom exemplo pode ser o próprio portal Khan Academy. Ultimamente, esses canais de ensino estão otimizando o tempo de aula, condensando bastante conteúdo, de forma que as aulas sejam de fácil assimilação e curtas. Sendo assim, isso evita o desgaste e torna a aprendizagem mais dinâmica. Portanto, uma boa pedida pode ser procurar esses conteúdos de ensino online e fazer bom uso deles. Certamente, isso fará com que você consiga absorver bastante conhecimento de forma tranquila e rápida.

5 – Teoria e prática

Com uma rotina de estudos bem estabelecida, saiba que é fundamental você estabelecer o estudo da teoria e colocar aquilo que sabe em prática. Desse modo, é fundamental você dividir os estudos de acordo com essas duas questões. Portanto, separe um tempo para se aprofundar no conteúdo teórico e para resolver os exercícios para que você possa aferir se o conteúdo estudado está sendo suficiente e eficiente para a hora da prova.

6 – Mapa mental

Utilizar os recursos dos mapas mentais pode fazer com que você retome o conteúdo de forma mais rápida. Desse modo, um mapa mental pode ser um grande aliado na hora de recordar com precisão as disciplinas estudadas. Ele nada mais é do que uma organização mental que alguém faz sobre as estratégias de estudo. As técnicas utilizadas para elaborar um mapa mental podem ser utilizadas em qualquer conteúdo. Portanto, pode ser uma boa ferramenta de como estudar com pouco tempo.

7 – Resumo e fichamento

Outra boa estratégia de como estudar com pouco tempo pode ser a elaboração de resumos ou fichamentos do conteúdo. Certamente, eles facilitarão na hora da retomada da teoria. Para fixar bem todo o conteúdo, é importante que o fichamento seja feito à mão. Pois essa é uma maneira de ler e separar o conteúdo em tópicos. A importância de ser feito dessa forma é porque todo mundo pensa ao escrever, dessa forma, você estará utilizando o raciocínio para colocar no papel todo o conteúdo teórico.

Aos estudos!

Agora que você sabe mais como estudar com pouco tempo, saiba que é importante ter disciplina. Essa é a única maneira de poder estabelecer uma rotina de estudos eficiente, de modo que não tenha sobrecarga de trabalho e ser prejudicado pelo cansaço. Vale lembrar que é preciso administrar o conteúdo a ser estudado aos poucos, por isso, é importante a utilização da agenda.

Essa será uma ferramenta importante, que permitirá você ter um controle visual do seu cronograma, de forma que não afete o seu lazer, nem o seu lazer afete a sua produtividade. Outro ponto importante que você deve lembrar é de tirar um tempo para descansar, pois de nada adianta sobrecarregar o cérebro com trabalho, isso só acarretará em desgaste e falra de disposição