7 tendências educacionais TIC em 2020 – Notícias Concursos

Muita gente diz que o futuro é agora. De fato, a ONU classificou esse ano como o ano do salto tecnológico, já que o gasto mundial destinado à transformação digital crescerá 40% em relação a 2019. Dessa forma, a partir do ponto de vista da formação, será importante conhecer as novas tendências educacionais TIC para 2020.



Neste ano de 2020, os pais, professores e educadores estão enfrentando um desafio com todas as mudanças geradas pela tecnologia da informação e a comunicação, muito superiores às mudanças geradas em momentos anteriores. É a hora de aprender e colocar novas ferramentas em uso. Estas, muito além de simples tendências, estão se tornando necessárias.

2020, o ano de implementação das tendências educacionais TIC mais esperadas

Como dissemos, segundo a ONU, este ano de 2020 é o ano do salto tecnológico. Dessa forma, será o ano da implementação definitiva das tendências educacionais que estão sendo desenvolvidas e trabalhadas há tanto tempo.

Nesse sentido, vejamos as mais importantes a seguir, que vêm dispostas a revolucionar as aulas dos nossos colégios e escolas.

Redes 5G

Para além da polêmica internacional que rodeia essa tecnologia, sua repercussão midiática ainda é justificada. Isso porque, graças às redes 5G, as conexões serão mais velozes e os alunos e instituições terão, mais do que nunca, facilidade em ter uma conectividade bastante elevada.

Agora, com as redes 5G, os resultados serão mais imediatos e o ensino a distância poderá ser adaptado através do telefone celular e do aprendizado XR – realidade estendida.

Blockchain

Muito além das criptomoedas e do famoso bitcoin, o blockchain, ou seja, as cadeias de bloqueios que sustentam essas tecnologias, dispõem de aplicações muito potentes em diversos campos, inclusive no âmbito educacional.

2020 é o ano em que a tecnologia blockchain dará um salto na sua aplicação no que diz respeito à proteção da propriedade intelectual, à administração de bens e serviços e à segurança alimentar. Todos esses são contextos que poderão ser usados, da mesma forma, em centros de educação segundo seus objetivos pedagógicos.

Cibersegurança e inteligência artificial

A inteligência artificial se soma à cibersegurança e também aparece com força nos sistemas educacionais associados às TICs para aumentar a velocidade, melhorar o alcance da análise de dados e aumentar o potencial da tecnologia 5G, assim como melhorar os conhecimentos dos alunos em alfabetização digital.

Privacidade e ética digital

Um sério problema que muitos pais e educadores encontram em relação aos seus filhos é a definição de limites. No mundo online, crianças muito jovens não entendem a responsabilidade que devem ter ao resguardar sua privacidade pessoal, e nem que devem agir com ética.

Por isso, este ano serão implementados novos recursos para melhorar a alfabetização informacional. Dessa forma, será implementado um ensino de boas práticas aos alunos, para que eles ajam com ética digital e saibam proteger sua parcela de vida privada.

Hiperautomação

É uma combinação de aprendizagem múltipla e autônoma. Usa ferramentas de software para automatizar processos digitais, que são tendência no uso das inteligências artificiais para analisar, desenhar e gerir um desenvolvimento adequado do uso de TICs.

Edge computing

O edge computing pode ser definido como uma localização a partir da qual são oferecidos serviços tecnológicos. É como uma espécie de nuvem híbrida que está acessível de forma online para combinar serviços públicos que gerenciam outras pessoas ou entidades públicas e privadas.

Permite o uso de tecnoogias, realidade virtual e internet das coisas, e será impulsionada pela implementação do 5G, que vai acelerar a transferência de dados.

“Dado que vivemos em uma época de inovação, uma educação prática deve preparar o homem para trabalhos que ainda não existem e não podem ser claramente definidos”.

-Peter F. Drucker-

Machine Learning

Outra disciplina científica que também é bastante relevante é o machine learning, que deriva da inteligência artificial. Ela consiste na criação de sistemas que, de forma automática e autônoma, são capazes de aprender por meio da identificação de padrões entre big data e grandes quantidades de dados.

Para isso, usam algoritmos que predizem comportamentos futuros, ou seja, aprendizagem adaptativa. Por isso, o mundo educacional será beneficiado pela velocidade da internet e por melhores conexões.

Já conhecemos essas 7 tendências educacionais TIC para 2020 que vão dar muito o que falar neste ano e nos próximos. É importante estar atualizado para se adaptar ao que está por vir, dado que as mudanças serão muito positivas.