70% dos contribuintes já declararam IRPF; prazo termina no dia 30 – Notícias Concursos

A expectativa do governo é de receber 32 milhões de declarações

Até o fim da tarde da última segunda-feira (22), a Receita Federal recebeu 22 milhões de declarações. Para os que ainda não entregaram sua declaração, o prazo termina em uma semana.

A expectativa do governo é de receber 32 milhões de declarações, no entanto, o número de documentos recebidos até essa segunda-feira (22) representa pouco mais de 70% do esperado.

Vale salientar que, quem entrega a declaração primeiro, tem maiores chances de receber a restituição antes. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal e pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.