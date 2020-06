8 conteúdos mais cobrados no ENEM – Notícias Concursos

Para muitos, estudar química é um verdadeiro “pesadelo”. A disciplina é cobrada no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), bem como em vestibulares de todo o país e alguns concursos públicos.

Sendo assim, se não há como fugir dela, o que resta é buscar meios de facilitar a aprendizagem para ficar craque na matéria.

Nossa dica é ir direto ao ponto sabendo ao certo quais são os assuntos que mais caem no ENEM e outras avaliações. Por isso, listamos os 8 conteúdos que costumam ser super pedidos, confira!

1 – Estequiometria

É um dos segmentos da Química que mais caem em certames. Ele se refere ao estudo de produtos e reagentes químicos e geralmente envolve cálculos cuja resolução é a partir da famosa regra de três. Há várias pegadinhas no ENEM em questões sobre Estequiometria, fique atento (a)!

2 – Termoquímica

Essa parte da Química também é bem frequente no ENEM e demais provas. Trata da troca de energia que ocorre a partir de reações químicas, portanto, da absorção / liberação de calor ou eletricidade, por exemplo. Além disso, investiga os tipos de transformações físicas.

3 – Radioatividade

O tema Radioatividade geralmente é abordado nas provas por perguntas relacionadas aos principais tipos de radiação, fusão e fissão nuclear, meia-vida de elementos químicos, radioativo. Quase sempre as questões traçam um paralelo com circunstâncias do dia a dia ou então eventos notórios, como o acidente nuclear de Chernobyl, por exemplo.

4 – Funções orgânicas

Funções orgânicas são um ramo da Química orgânica e figurinhas carimbadas em provas de vestibular, do ENEM e concursos públicos. É bacana estudar as principais funções, como os hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos e os álcoois.

5 – Equilíbrio químico

Não esqueça de incluir em seus estudos o Equilíbrio químico, relativo às reações reversíveis (direta e inversa) que atingem velocidades idênticas e, a partir disso, constância na concentração de reagentes e produtos.

6 – pH

Também estude o quanto puder sobre pH (Potencial Hidrogeniônico). Consiste em um índice que identifica a acidez ou basicidade de uma solução aquosa. No ENEM as questões referentes a esse assunto normalmente permeiam interpretação e cálculos com suas fórmulas pertinentes.

7 – Soluções

Soluções químicas são sempre muito cobradas em qualquer prova de vestibular. Foque seus estudos nos componentes, como soluto e solvente, concentrações, os diferentes tipos, as fórmulas para citar os principais assuntos.

8 – Isomerias

Fique por dentro do que são isomerias e seus variados tipos: plana, plana de posição, plana de cadeira, espacial, geométrica, ótica e demais classificações. Geralmente as perguntas de isomeria no ENEM pedem interpretação de estruturas.

Anotou todos os conteúdos que podem cair no ENEM? Não deixe para estudar Química de última hora. Apesar de serem poucas questões, elas podem fazer a diferença no resultado!