A histórica Juventus que impressionou o mundo na temporada 1995/96

Com uma linha defensiva fortíssima, um craque no meio e um jovem atacante que viraria um dos maiores ídolos da história do clube, a Juventus de 1995/96 pode até ter ‘batido na trave’ nacionalmente – ficou com o vice-campeonato da Serie A, sendo superado pelo Milan -, mas brilhou em nível continental e levou aquele que é, ao menos até hoje, o último título de Champions da gigante de Turim. Chegou a hora de relembrar esse timaço bianconero, comandado à época por Marcelo Lippi, hoje considerado um dos treinadores mais importantes na história do futebol italiano: