A importância da Língua Portuguesa nos Concursos Públicos – Notícias Concursos

A Língua portuguesa é a única disciplina que cai em exatamente 100% dos concursos públicos, isso porque, até mesmo em concursos em que a parte teórica da disciplina não é cobrada em questões, ela se faz presente, seja em uma Redação, seja na interpretação das questões presentes na prova.

Nesse sentido, estudar a interpretação, ortografia e gramática são extremamente importantes para qualquer estudante de Concursos Públicos, e, essa interpretação se inicia na leitura do edital, com as regras, e conteúdo que irão cair na prova.

Uma leitura bem feita do edital, já coloca o estudante na frente dos demais adversários.

É, importante citar, que os cargos mais altos exigem redação, e, a leitura constante é fundamental para uma boa escrita, ou seja, para estar plenamente bem preparado, é, necessário um planejamento estratégico de treinos e dedicação constante para o estudo dessa disciplina, tanto quanto as outras.

Ademais, ainda que pareça que a Língua portuguesa não esteja presente no edital do concurso que você deseja, ela sempre estará implícita, não podendo ser deixado de escanteio em seus estudos.

E, sendo assim, para estudar a Língua Portuguesa, estando presente ou não no seu edital, siga essas pequenas dicas, que poderão te auxiliar, vejamos:

1- Morfologia: Procure estudar pronomes, verbos, advérbios e conectivos.

2- Pontuação: Faça exercícios práticos para fixar as regras, que de maneira geral, são bem complexas.

3- Regência e Crase: Estude e faça exercícios, bem como, consulte verbos e suas transitividades.

4- Sintaxe: Também irá querer que você apreenda o conteúdo.

Regra principal: Para conhecer a Língua portuguesa e suas regras, é preciso fazer exercícios de fixação, e, ler bastante, por mais clichê que isso pareça. Mas a leitura te fará conhecer formas variadas que as regras e suas exceções poderão se apresentar, fazendo com que dessa forma, você realmente entenda o conteúdo, e, não esqueça mais!

E para a redação, além da leitura, se faz necessário praticar a escrita. Faça redações diariamente de temas variados, e, então estará preparado no dia da prova!