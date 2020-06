A organização e o estudo para Concursos Públicos

Antes mesmo de iniciar os estudos para Concursos Públicos, é importante seguir a primeira dica de um estudo de êxito, quais seja, a organização, vejamos então algumas dicas que poderão te auxiliar no processo:

1- Tenha estratégia: Ter estratégia no estudo para Concursos Públicos é a melhor para começar a se organizar, sendo assim, inicie distribuindo as disciplinas do seu estudo em, fáceis, medianas e difíceis, e, conseguirá se organizar quanto as horas para cada uma, escolhendo se dedicar mais as disciplinas consideradas difíceis por você.

2- Organize seu local de estudos: Não estude deitado, para que o prazer da cama não seja maior que a importância dos estudos. Não estude assistindo televisão, ou, em um lugar com bastante movimento, e, que te desconcentre. Escolha um local de estudos com boa luminosidade, aconchego, e que não tenha barulhos que venham a te prejudicar e tirar sua atenção.

3- Desligue-se das distrações: Se desconecte das redes sociais, televisão, rádios, e, tudo mais que venha a atrapalhar seus estudos.

4- Tenha um calendário: Na definição de metas, a presença de um calendário auxilia o estudante a organizar as datas para o cumprimento de metas, bem como, a delimitar a data da prova, para que consiga se organizar, e, não perca a noção do tempo.

5- Tenha saúde mental: Não foque apenas nos estudos, cuide de sua saúde mental, aproveitando inclusive momentos de lazer. Não é aprovado em Concursos Públicos o estudante que vive em função do estudo, mas o estudante que vive o estudo, sem se esquecer de toda uma vida por detrás dele.

Organize seus estudos, mas, antes mesmo disso, organize sua mente, e, prepare a estrutura necessária para quando a aprovação chegar, você já esteja preparado em todos os sentidos!