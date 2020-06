Aberto o período para pedidos de isenção da taxa na Unicamp – Notícias Concursos

O período para receber pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2021 foi iniciado hoje pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) às 9h na manhã desta segunda-feita (22).

Os estudantes interessados na isenção da taxa têm até o dia 8 de julho para enviar o pedido. A isenção pode ser requerida por estudantes de todo o país. Pode ser solicitada tanto por candidatos que prestarão o Vestibular 2021, quanto por candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que concorrerão às vagas através da nota recebida no Exame.

As inscrições no Vestibular 2021 Unicamp devem ter início em 31 de julho e encerrar no dia 8 de setembro, segundo a Universidade. A taxa cobrada é de R$ 170,00.

Ainda não há certeza quanto à data de realização do vestibular, por conta do adiamento do Enem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Modalidades

A isenção da taxa deve ser solicitada no site da Universidade e conta com três modalidades possíveis, segundo o edital publicado:

Modalidade 1: para candidatos com renda familiar mensal igual ou inferir a um salário mínimo e meio per capta, ou seja, por membro familiar;

Modalidade 2: para candidatos que são funcionários da Unicamp ou Fucamp (há um número limitado de isenções concedidas nesta modalidade);

Modalidade 3: para candidatos aos cursos noturnos de Licenciatura e Tecnologia .

Documentos e resultados

A solicitação da isenção deve ser feita mediante apresentação de documentos exclusivamente na plataforma da Universidade. Os documentos mencionados no edital, que já está disponível na página da Comvest, são diferentes para cada modalidade.

Os resultados serão divulgados para todos os candidatos no dia 27 de julho pela Comvest.

Acesse mais informações AQUI.

Fonte: Comvest.