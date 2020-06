Abono do PIS/Pasep 2020/2021 começa a ser ainda em junho – Notícias Concursos

Parte dos trabalhadores recebem abono ainda este ano e o restante, em 2021

Dia 30 de junho será iniciado o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2020/2021, com término dia 30 de junho de 2021. As informações foram confirmadas pelo Ministério da Economia.

Aos trabalhadores vinculados ao Programa de Integração (PIS), que são da iniciativa privada, o pagamento ocorre em seu mês de aniversário. Já no caso de funcionários públicos, que fazem parte do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o pagamento é feito de acordo com o último dígito do número de inscrição do programa.

Para ter acesso ao valor pago pelo PIS/Pasep, é necessário ter trabalhado de carteira assinada por pelo menos 30 dias ano passado, com salário médio de até dois salários mínimos. Também é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há ao menos cinco anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Em 2020, o abono salarial terá saque previsto para a partir de 30 de junho, no caso de quem tem conta na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Os brasileiros com contas em outros bancos terão abono disponível a partir de 16 de julho.

Quem nasceu entre julho e dezembro recebe o PIS em 2020. Já quem nasceu entre janeiro e junho recebe o PIS em 2021. Servidores públicos com último dígito do Pasep entre 0 e 4 recebem em 2020. Já os que possuem inscrições com último dígito entre 5 e 9 recebem em 2021.

Quem não fez saque do abono 2019/2020 pode efetuar no calendário de 2020/2021 ou até até cinco anos.