Acusados pelo assassinato de liderança indígena são denunciados pelo  MPF  – Notícias Concursos

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal, no último dia 29 de maio, os acusados Nilson Carneiro Sousa Guajajara e Eduardo dos Santos Guajajara pelo homicídio qualificado do líder indígena Zezico Rodrigues Guajajara. A motivação do crime, de acordo com a denúncia, foi por desavenças dos denunciados contra a vítima, em razão de disputas por terras e direitos indígenas.

Materialidade e autoria

Frente a todos os relatos dos fatos acerca do atentado à vida do indígena, para o MPF, resta evidente a materialidade e autoria do do homicídio de Zezico Rodrigues Guajajara, que foi surpreendido por Nilson Carneiro e Eduardo Guajajara, impossibilitando sua defesa, sendo atingido com disparo de arma de fogo do tipo cartucheira.

Conflitos constantes

A ocorrência do crime de homicídio se deu em 31/03/2020, por volta das 12h, em uma estrada que liga a Aldeia Zutiua ao povoado Matinha, no município de Arame (MA). Os constantes conflitos envolvendo indígenas em disputas de terras e poder nas aldeias é uma característica que tem sido constante na região.

Do crime

De acordo com o MPF, apurou-se que, em 31/03, por volta das 12h, os denunciados, portando arma de fogo, mataram o indígena Zezico, ao surpreendê-lo em uma estrada. Conforme o laudo (2020 01 PCE 0107) de exame em local, a morte foi violenta , a vítima transitava em uma motocicleta quando foi surpreendida pelos agressores, que o obrigaram a parar o veículo e efetuaram disparo de arma de fogo, ocasionando o óbito.

Tentativa anterior

De acordo com os relatos de indígenas, Zezico teve problemas anteriores com Eduardo, que já havia tentado matar a vítima há alguns anos com uma espingarda, na época, o crime somente não se consumou porque a esposa do acusado (Eduardo) conseguiu impedi-lo.

Por fim, o MPF reserva a possibilidade de oferecer aditamento à presente denúncia caso seja comprovada a participação de outra pessoa na execução do crime.

