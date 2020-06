Ada Hegerberg é a primeira atleta mulher a fechar contrato histórico com a Nike

“É um passo enorme na minha carreira. A Nike é uma marca que inspira milhões de pessoas em termos desportivos e conseguiram elevar o papel da mulher. Agora está na altura de continuar a escrever história dentro do campo”.

Revelada no Kolbton, da Noruega, Ada Hegerberg assinou com o Lyon em 2014, depois de passagens por clubes como Stabaek e Turbine Potsdam. No total, ela marcou 171 gols em 137 partidas. Além disso, ela já conquistou quatro Ligas dos Campeões e cinco campeonatos com a camisa francesa.