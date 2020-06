Agente rebate presidente do Santos por situação de jovem no clube

O estafe, no entanto, optou por um discurso mais passivo ao falar do assunto. “Vou conversar com ele (Peres) depois. Ele é uma boa pessoa”, disse Reinis, em contato com o LANCE.

– acrescentou Peres.

Porém, apesar da demora e das incertas, o mandatário se mostrou otimista e assegurado para estender o vínculo com o garoto – ele acredita ter o respaldo em proposta de ampliação de vínculo protocolada junto a CBF e a Federação Paulista de Futebol.

“Nós temos o direito com o segundo contrato e isso a gente já protocolou na CBF, na Fifa e preferência é do Santos e o jogador vai ter que cumprir a preferência”, finalizou. Reinis, por sua vez, não rechaçou a renovação: “Estamos analisando com calma”, disse.

A diretoria do Santos tá fazendo de tudo pra segurar o Yuri Alberto e tão falando que “não vale” renovar com o moleque. Bambu foi vendido por quase 50 milhões e saiu daqui com certa facilidade, aí xingaram pq “se livraram” do cara. Desisto de entender. — djonga (@oraufa) May 30, 2020

