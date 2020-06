Agentes evitam fuga de reeducandos do sistema prisional de Alagoas

Presos tentavam fugir por uma janela quebrada, quando tiveram a ação frustrada

Policiais penais evitaram, na noite desse domingo (21), uma fuga de cinco reeducandos, na Casa de Custódia de Maceió, conhecida como Cadeião, localizada no sistema prisional de Alagoas. Os presos, no entanto, tentaram fugir através de uma janela quebrada.

De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Alagoas (Sindapen/AL), equipes de plantão, através das câmeras de segurança da unidade, perceberam uma movimentação estranha em uma das celas, quando, posteriormente, conseguiram deter os indivíduos, com o apoio de agentes das guaritas e do Grupo de Intervenção Tática, o GERIT.

Em seguida, os reeducandos foram encaminhados para a Penitenciária de Segurança Máxima (PSM), onde passarão a cumprir as penas. Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) também será aberto a fim de se apurar as circunstâncias da tentativa de fuga.

ALERTA

O sindapen, por sua vez, alertou sobre o risco de o sistema prisional colapsar, devido ao baixo efetivo de pessoal, atribuindo, ainda, a tentativa de fuga dos presos a essa situação calamitosa.

“Vale salientar que este sindicato vem alertando sobre o baixo efetivo há anos, e que qualquer sinistro que venha a acontecer, dentro do sistema prisional alagoano, a responsabilidade é única e exclusiva do Governo do Estado”, completou.

