Ainda há 2,7 milhões de cadastros em análise – Notícias Concursos

Nesta quinta-feira, 18 de junho, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), revelou que ainda há 2,7 milhões de cadastro em análise para o auxílio emergencial de R$ 600. A Dataprev é responsável por analisar esses cadastros.

Dos 2,7 milhões de cadastros, 1,5 milhão são de pessoas que fizeram a inscrição pela primeira vez. O 1,2 milhão que resta é de cadastros de pessoas que foram reprovadas ou consideradas com informações pendentes e, por isso, submeteram a uma nova análise.

A situação do cadastro do auxílio de R$ 600 pode ser verificada no site do benefício da Caixa, no portal da Dataprev, que faz as análises ou no aplicativo oficial do programa.

Os novos aprovados terão o auxílio depositado em poupança social digital da Caixa, mesmo em casos de correntistas do banco. O valor poderá ser visualizado pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Inicialmente, o auxílio de R$ 600 não pode ser sacado em espécie e também não é possível fazer transferências para outros bancos. Num primeiro momento, é permitido utilizar o valor pela conta poupança digital para pagamento de boletos, para compras pelo cartão de débito virtual ou uso do QR Code, disponível em algumas maquininhas de cartão.

O calendário de saque e transferência é divulgado posteriormente e, em todos os pagamentos anteriores, ele foi criado de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários.