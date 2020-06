Alternativa para agricultores rurais – Notícias Concursos

Com o avanço da tecnologia, muitos negócios migraram para a internet, e não diferente com o setor do agronegócio.

A nova modalidade de vendas tem colaborado para que muitos empreendedores consigam se reinventar diante da pandemia.

Pequenos e médios agricultores com produção em ritmo normal, têm experimentado novas formas de vender seus produtos, nas feiras on line.

Seja por sites, grupos de whatsapp ou redes sociais. Os agricultores conseguem se conectar com os consumidores e distribuir as vendas para um número cada vez maior de pessoas.

Tudo indica que mesmo após a pandemia, a venda on line de produtos vai continuar a todo o vapor, por isso se sua empresa ainda não se adequou a essas vendas, vale a pena se informar mais sobre o assunto.

Paulo Miotta, da unidade de desenvolvimento territorial Sebrae, analisa a criação das feiras on line como mais um exemplo de superação dos pequenos negócios diante da crise.

“Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores agrícolas, saber que estão se reinventando através de ferramentas tecnológicas é um exemplo claro de como os empreendedores são capazes de superar esse momento…” (trecho da análise de Paulo Miotta).

Agronegócio no Brasil

O agronegócio é um dos motores de crescimento econômico brasileiro e o pequeno produtor o ator.

No Brasil, o agronegócio é uma atividade próspera, favorecida por um clima diversificado, água e energia solar abundante.

Impacto das vendas virtuais para empreendedores rurais

O produtor rural também pode se aproveitar das vendas feitas por meio da internet, mas antes deve conhecer bem a ferramenta e como utilizá-la.

Se informar como funciona o marketing e qual a melhor plataforma para alocar sua loja, e divulgar seus produtos e serviços.

Hoje muitos agricultores inclusive, inovaram nas vendas criando cestas para entregas do jeito que for melhor pro cliente, sendo as entregas semanais, quinzenais ou mensais.

O cliente escolhe os alimentos, e recebe a cesta em casa.

Mas o que conta mesmo hoje em dia, é inovar, usar a criatividade para passar pela crise da melhor forma possível.