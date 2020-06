Aluno da Unicamp ajuda a criar aplicativo de apoio aos profissionais da saúde – Notícias Concursos

Uma proposta de apoio psicológico por meio de uma plataforma digital para os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Esta é a proposta do aluno Thiago Tonus, estudante de Administração Pública na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Limeira, que participou de um hackathon e, junto com outros cinco profissionais, desenvolveu o aplicativo chamado Ampara App.

Pela plataforma, profissionais da saúde podem encontrar psicólogos disponíveis para atendê-los de forma gratuita. Durante onze dias, a equipe se dedicou a desenvolver uma solução para a questão: “Como manter o contato e apoio à saúde mental durante o isolamento?”.

O desafio foi proposto na Edição de 2020 do Hack for Good, da empresa Shawee, em parceria com a Twilio, empresa especialista em APIs, e realizado totalmente online durante o mês de abril deste ano.

Pesquisas

Depois de várias pesquisas o grupo decidiu atacar o problema vivido por médicos, enfermeiros e todos os agentes de saúde envolvidos no combate à COVID-19. Segundo Thiago, esses profissionais são bombardeados de informações negativas, lidam com o sofrimento das pessoas e precisam lidar com o fato de serem considerados heróis e espera-se que estejam bem em todo o momento.

“Se não bastasse isso, em suas casas foram obrigados a ocupar quartos separados de seus familiares e não podem muitas vezes compartilhar seus sentimentos, pois isso envolve, em alguns casos, o juramento que fizeram sobre sigilo em relação aos seus pacientes”, explica o estudante.

Para ele, foi um desafio pensar em uma solução em meio a uma pandemia. “Fizemos as reuniões totalmente online e usamos primeiro pessoas conhecidas para validar nossas hipóteses. Agora queremos expandir o projeto. Podíamos ter pensado em muitas outras soluções, mas os impactos na saúde mental não são só no curto prazo, mas, no médio e no longo, podem ser devastadores para esses profissionais”, comenta Thiago.

Rede de apoio

A equipe desenvolveu o Ampara App, que promove o bem-estar e a saúde mental desses profissionais, criando uma rede de apoio psicológica e colaborativa. A solução ficou em 2º lugar na competição. Nesse primeiro momento, o projeto, que agora já é uma startup, quer atender o máximo de pessoas possível, já que a estrutura foi em boa parte desenvolvida durante o hackathon e agora precisa apenas disponibilizar para a população.

Os psicólogos que se inscreverem como voluntários além de ajudarem esses profissionais ganharão uma plataforma exclusiva de atendimento remoto e poderão posteriormente utilizar o aplicativo para suas outras consultas. O projeto já está concorrendo à investimentos de organizações de fomento nos Estados Unidos e procura novas formas de financiar o aplicativo.

A Twilio, patrocinadora do hackathon da qual a solução nasceu, já está apoiando o projeto, bem como a Rede de Apoio Psicológico, criada por psicólogos de todo o Brasil para dar assistência na parte dos voluntários. O objetivo do Ampara App, neste momento, é chegar a mais pessoas.

Portanto, profissionais de saúde ou psicólogos voluntários podem acessar o aplicativo e se cadastrar para mais informações. Os interessados em apoiar o projeto devem entrar em contato por e-mail.

Saiba o que é um hackathon

Hackathon, termo eventualmente aportuguesado para “hackaton”, é uma maratona de programação na qual hackers se reúnem por horas, dias ou até semanas, a fim de explorar dados abertos, desvendar códigos e sistemas lógicos, discutir novas ideias e desenvolver projetos de software ou mesmo de hardware. As informações são da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo.