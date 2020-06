Alunos do ensino médio da rede de SP podem acessar material de estudos para o Enem – Notícias Concursos

Alunos do ensino médio da rede estadual de São Paulo terão, agora, mais uma forma para se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), além das aulas preparatórias no Centro de Mídias SP (CMSP). O material pedagógico utilizado nas aulas ficará disponibilizado para acesso por meio da Secretaria Escolar Digital- SED.

O conteúdo contém apresentações, exercícios, gabaritos e propostas de temas para redação. Quem nunca utilizou a SED é possível fazer um passo a passo para realizar o primeiro acesso clicando neste link.

Todos os sábados, a partir das 8h30, os estudantes podem acompanhar aulas dedicadas a preparação dos estudantes para ENEM pelo aplicativo do CMSP ou pela TV Educação.

Nas transmissões são abordadas competências solicitadas no exame: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.

Você Pode Gostar Também:

Podcast para preparação

Também em São Paulo, o agente de organização escolar da escola estadual Jardim Silvia II, Claudio Adão, criou o podcast ‘FALA’ para ajudar os estudantes a se prepararem para o Enem. O podcast trata de temas da atualidade, como o coronavírus e protestos nos Estados Unidos. Para as conversas ele convida professores da escola e de universidades como a Unicamp, na qual ele cursa seu mestrado em linguística, e até mesmo os próprios estudantes.

“Eu resolvi criar esse podcast para mostrar o que a nossa escola faz pois temos profissionais muito dedicados”, afirmou.

O podcast está disponível no canal da escola no Youtube, o SILVIA 2 TV, ou em outras plataformas, como Spotify e Google.