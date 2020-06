Alvo de gigantes, Tetê pode render bolada ao Grêmio nos próximos dias

Praticamente chutado do Grêmio por pedir espaço no time principal aos 19 anos, Tetê está concorrendo ao prêmio de melhor jogador jovem DO MUNDO, o prêmio Golden Boy.

— GRÊMIO DEPRÊ (@GremioFBPADepre) June 16, 2020