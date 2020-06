Amoroso exalta Autuori e dá detalhes do diferencial do São Paulo nos títulos de 2005

Paulistão em Casa – O Ano de Ouro do Tricolor

No segundo episódio do Paulistão Em Casa, vamos relembrar o ano de 2005 do São Paulo.

Cicinho, Amoroso, Diego Lugano, Caio Paduan e Arnaldo Ribeiro conversarão sobre as conquistas do Tricolor, com a mediação de Tomer Savoia.

Não perca, é nesta segunda (1º), às 18h, no YouTube e Facebook da FPF.

Publicado por 90min em Segunda-feira, 1 de junho de 2020