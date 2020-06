ANDANÇAS – O Retorno

São João na quarentena

Nesta quarentena, quando foi recomendado que a população não acendesse fogueira e não soltasse fogos, muitos pré-candidatos atenderam prontamente a recomendação. Não acenderam fogueiras, nem soltaram fogos, mas continuam sabendo montar a QUADRILHA direitinho!

Alto-medicação

Já alguns vereadores precisam entender que os medicamentos mais recomendados quando a pessoa está suspeita de Covid-19, são ivermectina e azitromicina e não rivotril. Esse último pode deixar para depois das eleições quando o eleitorado requisitar a receita nas urnas!

Carnaval fora de época?

Alguém poderia dizer se o Congresso nessa mudança de datas para o calendário eleitoral, também está colocando durante o período uma data para carnaval fora de época? É que tenho visto alguns pré-candidatos criando personagens diante das fantasias de suas cabeças, e muitos, já usando máscara para que os eleitores pensem ser outra pessoa, diferente daquela que escolheram nas eleições municipais passadas.

Risco de afogamento

Tem gente que está precisando parar porque tá muito feio o show de bajulação por determinado político. Os pré-candidatos, preocupados com a pandemia tem até se tranquilizado pelo fato de não poderem tomar banho no São Francisco, assim, evitam que determinados aspones corram o risco de morrerem afogados.

Caroneiros

E pegando a linha de pensamento do amigo Tonho Kão, tenho que concordar com ele quando tem prestado atenção que tem muitos políticos pegando carona com o corona. Muitos até tem tentando aparecer mais que o próprio vírus. Piedade, Senhor!