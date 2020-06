Ao menos 1/4 dos habitantes de municípios brasileiros recebeu auxílio de R$ 600 – Notícias Concursos

O portal G1 fez levantamento sobre o auxílio emergencial em 3.547 dos 5.570 municípios do Brasil. Com o levantamento, concluiu que ao menos 1/4 dos habitantes desses municípios pesquisados receberam o auxílio de R$ 600.

A primeira parcela do auxílio emergencial foi paga para 48.720.875 brasileiros em abril e 5.198.765 pessoas em maio. O benefício foi criado para pagar R$ 600 para trabalhadores autônomos, informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) ou R$ 1.200 para mães solteiras.

Você Pode Gostar Também:

Para chegar aos dados finais, o portal G1 cruzou a base de dados de pagamentos do benefício, disponível no Portal da Transparência, e a mais recente estimativa populacional do IBGE por município, do ano passado.

Metade dos municípios com mais beneficiários está no Nordeste. Na região, há sete estados em que ao menos 1/3 dos habitantes recebeu o auxílio de R$ 600: Piauí, Bahia, Maranhão, Ceará, Paraíba, Sergipe e Pernambuco. Os estados com menos beneficiários até agora são Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná.

Entre os municípios, o local com mais beneficiários foi Severiano Melo, no Rio Grande do Norte. Há 2.658 benefícios nesta cidade, que tem estimativa de 2.440 habitantes. Como o número do IBGE é apenas uma estimativa, pode haver diferença entre as duas medidas.