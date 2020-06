Após dia diocesano de oração pela saúde de Dom Valério Breda, bispo apresenta melhoras

O bispo da Diocese de Penedo (AL), Dom Valério Breda, 75 anos, teve a ventilação mecânica retirada, ou seja, já consegue respirar normalmente. O quadro renal também foi estabilizado e, com isso, o religioso recebeu alta da hemodiálise.

Dom Valério ainda apresentou melhora em relação à pressão arterial, que agora está sob controle sem a necessidade de medicação endovenosa, de acordo com boletim médico divulgado neste domingo (7).

O bispo está, desde o dia 15 de abril, internado na UTI do Hospital Memorial Arthur Ramos, em Maceió, recuperando-se de um acidente vascular cerebral. O estado clínico geral é estável.

A evolução positiva do quadro de saúde de dom Valério começou 24 horas após a realização do dia diocesano de oração pela saúde do bispo, na sexta (5). A iniciativa envolveu todas as 46 paróquias de Penedo, mais a Catedral Nossa Senhora do Rosário.

Em favor do pastor, as igrejas matrizes realizaram simultaneamente, às 18h, um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento, seguido de celebração da missa. As solenidades foram transmitidas pelas redes sociais das comunidades e acompanhadas pelos fiéis em suas casas.

“Continuemos unidos em oração, enquanto Igreja diocesana, na certeza de que Deus sempre escuta as preces de seus filhos. Que a Santíssima Trindade, mistério de amor e comunhão, derrame todas as bênçãos e graças sobre a vida de nossa diocese e que a Virgem Santíssima, Senhora do Santíssimo Rosário, interceda por todos os enfermos, especialmente por nosso bispo”, afirmou, em nota, o vigário geral de Penedo, padre Daniel do Nascimento.

Confira a nota oficial da Diocese de Penedo:

Fonte: CNBB