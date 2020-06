Após título, Liverpool confirma saída ao final de junho

Segundo informações do 90 min britânico, o lateral é o único jogador do time principal que vai deixar a equipe este mês, no entanto, o clube também não vai estender o vínculo com outros sete jogadores das categorias inferiores.

Além dos problemas físicos, o lateral também perdeu espaço após o surgimento do craque Trent Alexander-Arnold, que dominou a posição e conquistou o coração do alemão Jürgen Klopp. Já recuperado, o atleta passou um período de empréstimo no Bournemouth.

Agora, sem Nathaniel Clyne, o Liverpool conta com o monstro camisa 66 e com o promissor Neco Williams, além do versátil Ki-Jana Hoever.

