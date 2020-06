Aposentados do INSS podem sacar o valor de até R$ 7 mil – Notícias Concursos

O valor máximo para saque feito por beneficiários do INSS aumentou. O aumento já está em vigor para os saques feitos em casas lotéricas. A Caixa permite o saque máximo de R$ 4 mil, com cartão do INSS e para quem não é correntista do banco. Agora, o limite aumenta para R$ 7 mil.

A segunda parcela do 13º salário foi adiantada e, por isso, o valor pago em junho será maior. Com o teto de saques anterior, seria necessário ir mais de uma vez às casas lotéricas. Com a mudança, um dos objetivos é evitar aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus.

Você Pode Gostar Também:

O depósito antecipado para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.045) começou dia 25 de maio e segue até 5 de junho. O pagamento é feito de acordo com o último número do benefício, excluindo o dígito verificador. O pagamento para quem ganha mais de um salário mínimo começa nesta segunda-feira, 1º de junho, e segue até 5 de junho.

Em todo o Brasil, mais de 30 milhões de beneficiários receberão o adiantamento do 13º. Tem direito ao 13º salário quem recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-acidente ou auxílio-doença durante o ano. Se o benefício for interrompido antes de 31 de dezembro de 2020, o valor proporcional do abono será pago. Não há descontos na segunda parcela.

Veja também: LIBERADO! INSS inicia pagamentos de até R$7 mil para ESTES cidadãos