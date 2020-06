Artes no Enem – O que estudar? – Notícias Concursos

Artes é uma disciplina que faz parte da prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem.

Dominar conceitos da arte e saber interpretar trabalhos artísticos pode fazer a diferença e te levar a uma nota mais satisfatória.

Segundo o Portal do Governo Federal, é necessário que o candidato tenha conhecimento sobre as principais vanguardas artísticas e saiba relacionar as obras ao contexto histórico em que foram produzidas, levando em conta aspectos sociais e econômicos.

Confira abaixo os assuntos de Artes que mais caíram nos últimos anos no Enem.

1. Arte Contemporânea

A arte contemporânea é o tipo de produção artística produzida a partir da segunda metade do século XX até os dias de hoje.

Quando surgiu, buscava romper com as características da arte moderna, propondo novas formas de produção e apreciação da arte. Além disso, valoriza sobretudo o conceito – ideia – e costuma trazer questionamentos importantes sobre o mundo atual.

A instalação Dengo (2010), de Ernesto Neto, foi exibida em uma questão de 2017

No Enem, a maior parte das questões sobre arte trazem assuntos, obras e artistas relacionados com a arte contemporânea, seja diretamente ou associada a outros temas e períodos artísticos.

Dentro da arte contemporânea, os assuntos que já caíram e podem aparecer no Enem, são:

body art – usa como suporte o corpo;

integração entre linguagens – misturas de diversas vertentes, como teatro, música, dança, circo;

arte digital – correlações entre a arte e as tecnologias;

arte performática ou performance – também utiliza o corpo como instrumento e pode aliar outros elementos como o teatro e dança;

instalação – quando a obra de arte ocupa todo um espaço pré-determinado, criando ambientes artísticos;

hip hop e grafite – movimentos que surgiram nas periferias como crítica social e integram também o break dance e rap.

2. Vanguardas Artísticas Europeias

Outros assuntos muito discutidos nos exercícios de arte do Enem são as vanguardas europeias e a arte moderna.

As vanguardas foram correntes artísticas que surgiram no início do século XX na Europa e tinham como propósito romper com o tipo de arte produzida até então. Os artistas do período trouxeram maneiras diferentes de expressão.

As vanguardas que mais se destacam e que apareceram nas provas do Enem são:

expressionismo

fauvismo

cubismo

futurismo

dadaísmo

surrealismo

3. Modernismo

A arte moderna ou modernismo também costuma cair no exames. Essa vertente relaciona-se com as vanguardas europeias, entretanto, estende-se até meados do anos 50.

No Brasil, o modernismo teve impulso com a Semana de Arte Moderna, em 1922, e possuía características próprias em que os artistas se inspiravam na arte europeia para criar uma arte intensamente brasileira, com elementos e temas nacionais.

No Enem, os temas normalmente estão ligados a situações que ocorreram na atualidade, então, é provável, por exemplo, que surja alguma questão citando a pintora modernista Tarsila do Amaral, já que houve uma exposição em 2019 com obras da artista.

4. História da arte e demais assuntos no Enem

Outros temas que foram exibidos no exames anteriores estão relacionados à história da arte de modo geral e demais assuntos.

É bom ter atenção também a esses conteúdos: