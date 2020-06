As aulas da rede estadual continuarão suspensas na Bahia – Notícias Concursos

Com as aulas da rede estadual suspensas desde o dia 18 de março, Rui Costa, governador da Bahia, prorroga decreto que suspende as aulas presenciais das escolas estaduais. Após avaliar a atual situação da pandemia causada pelo novo Coronavírus nos municípios baianos, governador optou pela dilatação do prazo de suspensão.

O decreto nº19.586 previa que as aulas seriam suspensas até este domingo (21), contudo, com a data prorrogada, as aulas deverão continuar suspensas por, pelo menos, mais quinze dias, até o dia 6 de julho.

O governador afirmou em live que a situação da pandemia no Estado é mais branda que nos demais estados brasileiros, mas que ainda assim é necessário ter cautela e um plano bem elaborado antes de permitir o retorno das aulas.

Por esse motivo, Rui informou que o Estado está se preparando para uma nova etapa de monitoramento do COVID-19, com a testagem de estudantes de pelo menos três municípios: Itajuípe, Ipiaú e Uruçuca.

” A ideia é tentar fazer um diagnóstico dos alunos da rede, tendo acesso a dados como quantos tiveram e quantos estão contaminados, obtendo, assim, uma pequena amostra do que está ocorrendo com esses estudantes, bem como com os servidores, possibilitando a elaboração de um plano mais assertivo de retomada das aulas.”

Outros serviços

Seguem fechadas também academias, museus, teatros e zoológicos, dentre outros. Não apenas as aulas, mas também outras atividades que podem envolver aglomeração de pessoas ficam suspensas através do mesmo decreto. Desse modo, eventos religiosos, shows, eventos esportivos, feiras livres, eventos científicos, passeatas, e outros estão proibidos de ocorrer.

Além disso, o transporte intermunicipal também foi suspenso pelo decreto, mais uma medida para evitar a propagação do vírus pelo Estado da Bahia e com o objetivo de retornar as atividades mencionadas com o máximo de segurança para a população baiana.

O governador encerrou a sua fala pedindo à população que respeitassem as medidas tomadas.