As melhores frases de livros para você se inspirar – Notícias Concursos

As melhores frases de livros são aquelas que você guarda para sempre. Elas marcam sua existência e podem ser utilizadas para representar aquilo que você pensa e acredita. Por isso, sempre que você ler um trecho significante, medite sobre o conjunto de palavras e reserve-as para os momentos apropriados.

Há frases de livros famosos românticos e sobre felicidade que servem para ser aplicadas em diversos momentos da nossa vida como aniversários, homenagens e até status nas redes sociais, como Facebook e Tumblr. Inspire-se agora.

Frases de livros que marcaram

Durante toda nossa vida somos marcados por acontecimentos, mas também por palavras. Há frases que lemos que acabamos por adotá-las para nossa rotina e fazemos delas uma espécie de regra ou mantra a ser seguido. Conheça agora algumas frases de livros marcantes.

“Qualquer pessoa pode se transformar em algo belo”. (A linguagem das flores)

“Sorte sua eu gostar de você”. (A Menina Que Roubava Livros)

“Não adianta se entregar aos sonhos se você se esquece de viver”. (Harry Potter)

“Não se preocupe. As melhores pessoas sempre carregam alguma cicatriz”. (A escolha)

“Estar perto não é físico”. (Os famosos e os duendes da morte)

“Apenas viva bem. Apenas viva”. (Como eu era antes de você)

“Estou praticando ser gentil em vez de ter razão.” (O Lado Bom da Vida)

“Sentir é estar distraído.” (Poemas Completos de Alberto Caeiro)

“Passei a vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de acertar”. (Clarice Lispector)

“Às vezes, se apaixonar é a atitude mais corajosa que alguém pode ter.” (A Coroa)

“Um grande amor vale anos de espera.” (Bem Casados)

“Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos.” (O Pequeno Príncipe)

“Por você, faria isso mil vezes.” (O caçador de Pipas)

“Está morto: podemos elogiá-lo à vontade.” (Contos de Machado de Assis: uma antologia)

“Não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos e, acima de tudo, daqueles que vivem sem amor.” (Harry Potter e as Relíquias da Morte)

Frases de livros famosos tumblr

As frases de livros famosos são perfeitas para o Tumblr. O Tumblr é uma ferramenta onde as pessoas que têm blogs compartilham imagens, frases e gifs. Confira agora as frases de livros famosos que você usar nesse espaço.

“Nunca temamos os ladrões nem os assassinos. Estes são perigos externos, pequenos perigos. Temamos a nós mesmos. Os preconceitos, esses são os ladrões; os vícios, esses são os assassinos. Os grandes perigos estão dentro de nós. Que importa o que ameaça nossa vida ou nossas bolsas?! Preocupemo-nos apenas com o que ameaça nossa alma”. (Os Miseráveis)

“Ser feliz é uma responsabilidade muito grande. Pouca gente tem coragem”. (Clarice Lispector)

“Quando todos os dias ficam iguais, é porque deixamos de perceber as coisas boas que aparecem em nossas vidas”. (Paulo Coelho)

“Bom, às vezes a vida é dura, mas eu tenho muita coisa para agradecer”. (William P. Young)

“Só é possível fugir do passado quando se encontra algo melhor”. (Nicholas Sparks)

“Quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então”. (Lewis Carroll)

“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar.” (William Shakespeare)

“Sonhos são diferentes da vida real, mas são importantes também” (A Mulher do Viajante no Tempo)

“O amor faz tudo ficar bonito.” (O Grande Amor do Pequeno Vampiro)

“Quem escreverá a história do que poderia ter sido?” (Fernando Pessoa)

“?Ela escondia com palavras o que eu publicava com silêncio” (Machado de Assis)

Frases de livros e filmes

Alguns livros fazem tanto sucesso que viram filmes. Por isso, suas frases ganham ainda mais notoriedade. Quer exemplos? Veja a seguir:

“Esse é o problema da dor. Ela precisa ser sentida.” (A culpa é das estrelas)

“A cegueira também é isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança.” (Ensaio sobre a Cegueira)

“É preciso muita audácia para enfrentarmos os nossos inimigos, mas igual audácia para defendermos os nossos amigos.” (Harry Potter e a Pedra Filosofal)

“Carpe diem. Aproveitem o dia de hoje, rapazes. Tornem as suas vidas extraordinárias.” (Sociedade dos Poetas Mortos)

“Espero que você leve uma vida da qual se orgulhe, ou que tenha força para começar tudo de novo”. (O Curioso Caso de Benjamin Button)

“E antes que tudo ficasse escuro, quer saber a última coisa em que pensei? Em você!” (Querido John)

“Coisas boas são narradas depressa e não há muito que ouvir sobre elas, enquanto desconfortáveis podem dar uma boa história.” (O Hobbit)

Frases de livros românticos

“Eu sei que, em alguma parte dessa cidade pela qual ando só, você respira, e isso me basta.” (Replay)

“Nosso amor é capaz de fazer tudo o que propusermos” (Diário de uma Paixão)

“Aprenda a lidar com a solidão. Aprenda a conhecer a solidão. Acostume-se a ela, pela primeira vez na sua vida. Bem-vinda à experiência humana. Mas nunca mais use o corpo ou as emoções de outra pessoa como um modo de satisfazer seus próprios anseios não realizados.” (Comer Rezar e Amar)

“Não ir embora: Ato de amor e confiança.” (A menina que roubava livros)

“Afinal, de quantas maneiras um coração pode ser destroçado e continuar batendo?” (Lua Nova)

Frases de livros sobre felicidade

“Felicidade é coisa que não tem nome. É silêncio que perpassa os dias tornando-os mais belos e falantes. Felicidade é carinho de mãe em situação de desespero. É olhar de amigo em horas de abandono. É fala calmante em instantes de desconsolo. Felicidade é palavra pouca que diz muito. É frase dita na hora certa e que vale por livros inteiros.” (Pe. Fábio de Melo)

“O sábio não se senta para lamentar-se, mas se põe alegremente em sua tarefa de consertar o dano feito.” (William Shakespeare)

“Só pode ser feliz um Estado edificado sobre a honestidade.” (Aristóteles)

“Há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a felicidade está numa caixa de bombons.” (Carlos Drummond de Andrade)

“Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável, pelo honroso. Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências.” Osho

“Sejamos bons e depois seremos felizes. Ninguém recebe o prémio sem primeiro fazer por isso.” (Jean-Jacques Rousseau)

“Quem for feliz, torne também feliz os outros. Quem tem coragem e fé nunca perecerá na miséria.” (Anne Frank)

Frases de livros aniversário

“Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem?” (Confúcio)

“Cada idade tem a sua beleza e essa beleza deve sempre ser uma liberdade.” (Robert Brasillach)

“Nunca tive outra idade senão a do coração.” (Ninon Lenclos)

“Em certa ocasião alguém perguntou a Galileu Galilei:

– Quantos anos tens?

– Oito ou dez, respondeu Galileo, em evidente contradição com sua barba branca.

E logo explicou:

Tenho, na verdade, os anos que me restam de vida, porque os já vividos não os tenho mais”. (Galileu Galilei)