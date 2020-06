As mídias sociais mais usadas pelas empresas

Entenda um pouco sobre quais as mídias sociais mais adotadas pelas empresas em seu planejamento estratégico de marketing e vendas, e o que é tráfego pago.

Toda marca deve anunciar em tráfego pago, qualquer profissional da área de marketing e que tem habilidade com tecnologia e internet consegue desenvolver campanhas através de anúncios online.

Como utilizar as mídias sociais

Uma empresa que está iniciando agora e não tem muita verba para publicidade, existem veículos para mídia social com baixo custo de investimento e que pode atrair novos clientes.

Para quem não tem muita experiência, o ideal é iniciar os anúncios nas plataformas com pouco investimento, assim poderá analisar, sentir e entender como funcionam e sobressaem.

No Instagram por exemplo, dá para iniciar uma campanha com R$ 10,00 – R$ 15,00 por dia e ter um bom alcance.

Isso é bom para o público conhecer sua empresa, para dar credibilidade para sua marca e para saberem que ela existe de fato e para assim comprarem seu serviço ou produto.

Esses trabalhos de tráfego pago, podemos também, encontrar sendo desenvolvidos por agência de comunicação e marketing digital em Recife, que inclusive vêm ganhando força comparado com outros tipos de publicidades tradicionais.

As principais formas de investir em tráfego pago

Google – Podemos considerar esta ferramenta como a “mãe” de todas as mídias pagas.

As pessoas utilizam o Google para anúncios porque todo mundo hoje em dia, procuram o Google para encontrar o que desejam, pois nele temos as respostas para quase todas as nossas dúvidas.

A partir dai surgiu a grande ideia de fazer mídia online paga dentro do Google. Podemos investir nesse veículo por meio da rede de pesquisa e por meio da rede de display do Google.

Você Pode Gostar Também:

Na rede de pesquisa anunciamos para as pessoas que estão procurando diretamente sobre o serviço ou produto nas mídias sociais.

Os anúncios na rede são para pessoas que já estão com intenção de compra definida.

Eles são mais assertivos, por isso no momento da execução da campanha devemos ter atenção e escolher palavras chaves de uso mais comuns pelo público alvo.

Na rede de display são aqueles anúncios normalmente em formato de vídeo ou em imagem e animações que aparecem na lateral dos sites que a audiência acessa, também são vistos incorporados no Youtube.

Youtube – Existe uma diferença em anunciar vídeos publicitários só dentro do Youtube ou nos parceiros da rede de display, porque podemos anunciar os vídeos publicitários no Youtube vinculado a outro site.

Então é como se algum blog fosse vinculado a um vídeo do canal do Youtube e que automaticamente aparecerá o anúncio também.

Esses anúncios podem aparecer no começo, meio ou fim dos vídeos e o público precisa assistir no mínimo 5 segundos para poder pular.

O youtube é a captura de lead mais barata, já que é cobrado em média entre R$ 0,03 a R$ 0,06 centavos por CPV (Custo por view), o valor é cobrado por cada pessoa que assiste o vídeo.

Instagram e Facebook – São as redes sociais mais utilizadas para anúncios patrocinados, pois dão certo e trazem bastante retorno para a marca.

O Facebook ADS é a plataforma que faz mais anúncios publicitários.

Essas mídias sociais permitem a segmentação de anúncios tornando-se assim mais poderosas em comparação as outras.

No Instagram é importante lembrar que sua segmentação deve estar definida corretamente, para evitar erros e perca de investimento.