ASSUNTOS QUE MAIS CAEM NO ENEM – Notícias Concursos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é realizado todos os anos em dois domingos consecutivos, já dá para imaginar porque, né? Tudo por conta do tamanho da prova e os conteúdos que ela exige dos candidatos.

A prova do Enem é separada por quatro áreas do conhecimento e uma redação, por isso é preciso estudar muito para conseguir um bom desempenho. Mas, para isso, o aluno precisa de um caminho mais assertivo para iniciar os estudos, certo?

Certíssimo! Pensando em facilitar o início dos estudos para o Enem, reunimos neste post os temas que aparecem com maior frequência no exame e que não podem ficar de fora do plano de estudos de nenhum aluno! Confira agora esses assuntos por cada área do conhecimento:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Química

Os problemas ambientais definitivamente é um dos assuntos que mais caem no exame. Ao estudar Química para o Enem, o aluno deve ficar atento às questões como chuva ácida e destruição da camada de ozônio.

Também é importante fazer uma leitura detalhada das interações intermoleculares, interpretar as estruturas e estudar as condições envolvidas nas forças intermoleculares e seus fenômenos. Além disso, a lista de assuntos de Química que mais caem no Enem são:

Ligações químicas;

Química orgânica;

Reações inorgânicas;

Soluções – concentrações;

Eletroquímica – conceitos gerais, pilhas eletroquímicas, eletrólise;

Termoquímica;

Radioatividade.

Biologia

Você Pode Gostar Também:

A Biologia no Enem envolve a interpretação de problemas relacionados ao ser humano. A evolução é o plano de fundo de todas as questões da disciplina.

Além disso, sustentabilidade deve ser uma palavra-chave para quem vai fazer a prova! Todos os assuntos dentro da matéria remetentes a este tópico devem estar na sua planilha de estudos. Em várias das questões você vai precisar se posicionar diante de um problema ambiental.

Ecologia;

Genética;

Evolução;

Fisiologia;

Parasitologia e Programas de Saúde;

Citologia.

Física

Na prova de física, o Enem exige conhecimentos para a resolução de situações-problema. As questões envolvem o estudo dos fenômenos naturais a partir de diferentes perspectivas, abordando a velocidade de um carro, o movimento de um corpo em relação a outro e até mesmo a gravidade.

Mecânica;

Eletricidade;

Ondulatória;

Termologia;

Óptica;

Magnetismo;

Física Moderna.

Ciências humanas e suas tecnologias Geografia A geografia é abordada de uma forma geral, sem focar muito em tópicos específicos de uma região. O exame aborda conceitos gerais para entender fenômenos geográficos em diferentes contextos e paisagens. Questões ambientais;

Agropecuária;

Fases do capitalismo;

Urbanização;

Indústria;

Migrações;

Comércio;

Geologia e relevo;

População;

Hidrografia. História Ao estudar História, a dica é dar uma atenção especial ao Regime Militar, pois o tema foi cobrado em todas as edições do exame. Além disso, a Era Vargas também aparece com frequência nas provas. Vale estudar os temas a partir do contexto internacional. Segundo Reinado;

Regime Militar;

Neocolonialismo (Imperialismo);

Período Entre Guerras (Nazifascismo);

Início da Colonização;

Independência do Brasil. Filosofia A Filosofia política é muito abordada no Enem. Por isso, é importante saber os principais conceitos de John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. O exame também apresenta o Renascimento, o Racionalismo, as Ciências Modernas, o Empirismo e o Iluminismo Francês. Os pensamentos de Platão e Aristóteles também podem ser cobrados nas questões, principalmente abordando a política e a relação ética no contexto da cidade. Vale a pena ainda revisar o existencialismo e a Escola de Frankfurt. Filosofia Temática;

Filosofia Moderna;

Filosofia Antiga;

Filosofia Contemporânea.

Linguagens, códigos e suas tecnologias Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Literatura Ao estudar para estas matérias é indispensável investir em sua habilidade de leitura e interpretação de textos. Uma boa dica é escolher um jornal para ler todos os dias, com atenção às principais notícias. Depois, comparar o que você absorveu dos textos com as mesmas notícias publicadas em outras mídias. Assim, além de treinar sua capacidade interpretativa, você se manterá em dia com os temas atuais. Mas a tendência do Enem é ser cada vez mais conteudista. Logo, é muito importante estudar os conceitos adquiridos durante o Ensino Médio. Interpretação de texto;

Gramática;

Figuras de linguagem;

Literatura;

Teoria da Comunicação;

Língua Estrangeira;

Artes.

Matemática e suas Tecnologias Matemática A Matemática no Enem é diferente das provas de matemática convencionais. Isso porque o exame apresenta situações problema, fugindo da pergunta direta. Além disso, a gente sente informar, mas não vai dar para resolver tudo usando regra de três. As questões exigem conhecimentos específicos como: Leitura e interpretação de gráfico;

Cálculo com decimais e porcentagem;

Equações e funções de primeiro e segundo grau;

Logaritmo;

Progressão Aritmética e Progressão Geométrica;

Geometria plana e espacial;

Trigonometria;

Análise combinatória e probabilidade.