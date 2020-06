Atletas do Peixe se posicionam contra Projeto de Lei que pede corte em direitos dos jogadores profissionais

Conforme informações do jornal ‘A Tribuna’, o PL, que também pede a interrupção do pagamento do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut) enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus, solicita cortes em direitos dos atletas. Confira abaixo a justificativa do deputado em relação aos pontos relacionados aos futebolistas:

Em resumo: o Projeto de Lei solicita, entre outros itens, a viabilidade de redução de até 50% dos salários dos atletas profissionais, a possibilidade de pagamento parcelado de multa rescisória e também a legalização de contratos de um mês de duração.

“A discussão está sendo feita fora de contexto. Se olharmos para o PL fora do contexto é razoável que aceitemos a suspensão do pagamento do parcelamento do Profut, mas não podem aproveitar a situação para colocar pontos que prejudicam os jogadores. A legislação já está toda montada para beneficiar o descumpridor”, explicou.

O posicionamento de Martorelli, por sua vez, vai na mesma perspectiva do texto compartilhado por Everson, Felipe Jonatan, Pará e outros atletas do Santos, que se coloca contra o Projeto de Lei de Arthur Oliveira Maia.

