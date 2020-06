Atlético-MG abre espaço na folha de pagamento para seguir no mercado

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o Galo tem adotado tal medida como parte do planejamento financeiro da agremiação, que conseguiu, com redução de custos mensais, contratar Léo Sena, do Goiás, e Alan Franco, do Independiente del Valle, e ainda alinhar negociação com Marrony, do Vasco.

Do total, para deixar a folha salarial do clube com espaço para novas entradas, o Alvinegro Mineiro rescindiu com 12 jogadores, incluindo alguns atletas do time de transição. Os mais conhecidos dos que foram ‘cortados’ são: Patric, Lucas Cândido, Alex Silva, Élder Santana e Dodô.

Além dos que já deixaram a Cidade do Galo, outros 6 também devem sair: Edinho e Zé Welison devem ser emprestados e Franco Di Santo, Mansur, Ricardo Oliveira e Clayton negociam rescisão de contrato.

Conforme explicação do GE: se o jogador X tem contrato até dezembro, com R$ 100 de salário, e fecha acordo de R$ 200 mil para rescindir em junho, o Galo economizou, a longo prazo, R$ 500 mil – considerando que gastaria R$ 700 mil com todos os salários e 13º salário, menos o montante pago para o fechamento do acordo.

Desta forma, com todas as rescisões que já foram assinadas, o Atlético vai deixar de pagar cerca de R$ 8 milhões. Porém, esse valor pode ficar ainda mais algo, visto que além de Ricardo Oliveira, Di Santo, Clayton e Mansur, há vários outros jogadores que têm vínculo com o clube e que também devem rescindir, como David Terans, Denílson e Nathan.

Vale pontuar que para ter tal ‘economia’, o Atlético vai precisar cumprir com todos os acordos. Caso contrário, pode sofrer novos e custosos processos trabalhistas. Além do cuidado, o clube espera ser mais certeiro em suas contratações para evitar repetir tal procedimento de ‘rescisão em massa’.

