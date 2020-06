Atlético-MG ainda tem ‘quatro buracos para tapar’ em elenco de Sampaoli

De olho em lista do argentino, conforme informações da ‘Rádio Itatiaia’, a agremiação deve fechar com Léo Sena, do Goiás, e Allan Franco, do Independiente Del Valle, para sanar os problemas de ‘volantes’ do elenco e depois ir atrás um zagueiro, um meia, um atacante de velocidade e um centroavante.

Para além dos reforços, o Galo segue estudando o que vai fazer com Juan Cazares, que tem ‘causado problemas em Belo Horizonte, e com outros nomes de peso do atual elenco de Sampaoli.

